"Произошел караул": Пригожин сделал признание о браке с Валерией

Продюсер откровенно рассказал о том, что испытывал к певице после первой встречи.

Сегодня пара Иосифа Пригожина и Валерии считается одной из самых крепких на российской сцене. Супруги счастливы вместе уже 20 лет и всегда демонстрируют идиллию на публике. Ни для кого не секрет, что их роман начался во время совместной работы в далеких нулевых. Однако, как выяснилось, это не была любовь с первого взгляда.

В новом выпуске передачи "Звезды сошлись" с Лерой Кудрявцевой продюсер раскрыл детали его знакомства с будущей женой. В первый раз он увидел Валерию много лет назад на шоу "Утренняя звезда". Певица обошла тогдашнюю подопечную Пригожина, и он сразу же ее невзлюбил.

Продюсер признался, что долгое время на дух не переносил артистку и ее творчество. С таким же настроем он спустя несколько лет шел на рабочую встречу со звездой. Однако она обернулась для Иосифа Пригожина полной неожиданностью. Увидев артистку во второй раз, бизнесмен понял, что окончательно и бесповоротно потерял голову.

"Терпеть ее не мог одно время. Я сам был удивлен. Это было неожиданно для меня, что в жизни может так все обернуться. И, когда я нехотя шел с ней на встречу, там произошел со мной караул", – сделал признание о браке с Валерией Пригожин.

Как развивалась эта история дальше, знают многие. Продюсер долго не решался признаться исполнительнице в чувствах, да и она после развода с Шульгиным не спешила крутить романы на работе. Тем не менее любовь оказалась сильнее. В 2004 году Иосиф Пригожин и Валерия поженились и с тех пор не расставались.