Шахназаров об иноагенте Макаревиче Тесты Атмосфера в семье Прилучного Игры Сонник

Топ новостей недели

Облупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похоронОблупившийся крест и выцветшие венки: про могилу Руслановой все забыли после похорон Пугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны ЮдашкинаПугачева ни при чем: раскрыты подробности приезда из Израиля матери на похороны Юдашкина Охлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула странуОхлобыстин объяснил, почему Пугачева покинула страну Названа баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон ЮдашкинаНазвана баснословная стоимость дизайнерского наряда Пугачевой с похорон Юдашкина

Лента новостей

Понедельник 29 мая

10:20"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле 10:00"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже 09:2076-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца 09:00В каких городах России подорожали новостройки 08:41Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении 08:20Уничтожил или дал вторую жизнь: что Михаил Харитонов сделал с наследием Стругацких 08:00"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности 06:02Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире 04:26Виноваты оба? Главную причину развода Асмус и Харламова подняли спустя годы 02:29Киркоров зомбирует фанатов и доводит их до душевного оргазма – парапсихолог Полушкин 00:23Дачная мода: как выглядеть хорошо даже выезжая за город? 23:24"Сердце разрывается": шурин обнародовал предсмертное фото умершего мужа Дианы Гурцкая 22:07Наташа Королева опробовала рецепт: королевский самогон 20:15"Глаза ботоксом залиты": изменившаяся Андрейченко попалась косметологу 17:55"Зачем так уродовать": Ирина Шейк засветила трусы 17:25Паралимпиец Федяев о Костомарове: Его история не вызывает большого сочувствия 17:04Виктория Боня не попала на закрытие Каннского кинофестиваля 15:24Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича* 14:57Роскошь за 1,8 млн: как живут Брежнева и Меладзе 14:23Вывела на сцену: Полина Гагарина впервые показала свою шестилетнюю дочь 14:00Дом престарелых: почему дети отправили Куравлева в спецучреждение, а Светличной наняли сиделку 12:06Дочь Агутина и Варум купила в США квартиру на зарплату посудомойки 10:50Барецкий выставил на продажу туфли Пугачевой за миллион рублей 10:09Избежавший смерти при аборте мальчик разыскал актрису Цыплакову через много лет 08:23Умение быть собой: 5 правил, которые помогут перестать зависеть от мнения окружающих 06:19"Может скопиться грибок": как безопасно использовать мочалку 04:19Свободное плавание: как справиться с чувством одиночества, когда рядом нет близких людей? 02:29Повторять образы за звездами – хорошая стратегия или путь в никуда? 00:16Как побороть головную боль за 20 минут: советы психолога 21:58Для фанатов авокадо: рецепт полезных и вкусных оладий 20:22"Дразнит ее": что на самом деле между Бузовой и Тарасовым 18:50Красота внутри и снаружи: 7 лучших песен для медитации от Арианы Гранде 18:26"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 16:54Фото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 16:04Красотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 15:00"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 14:47После смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой 13:38Лолита Милявская: "Главное – научиться проигрывать. Не спешите нравиться всем" 12:18"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 11:37Молодая жена уволенного Диброва пожаловалась на сына: Просит денег! 11:03Бари Алибасов болеет: зачем певца изолировали? 08:06Ростокино – самый высотный район столицы 06:10Лера Кудрявцева показала шаловливого кота (видео) 04:20Persiana: деликатный взгляд на кухню Передней Азии 02:15В Петербурге не распродано 16% квартир 00:01Можно даже при диабете: диетолог о пользе зернового хлеба 21:31Новая Родина: вскрылась тайная связь Земфиры* и Макаревича* 20:48"Через 40 лет": Гузеева показала нежную встречу с бывшим одногруппником 20:09Моргенштерн* оскорбил тучных людей 18:39Малиновская заступилась за Чеботину после скандала с Галич
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле

"Господь лишает ума": Соседов обрушился с критикой на Пугачеву и Вайкуле
127

Гостем шоу "Секрет на миллион" стал музыкальный критик Сергей Соседов, который не упустил возможности высказаться об Алле Пугачевой и Лайме Вайкуле.

Вслед за Татьяной Васильевой, которая приняла участие в шоу Леры Кудрявцевой "Секрет на миллион", гостем студии стал музыкальный критик Сергей Соседов. Минутой славы он воспользовался максимально: обрушился с критикой на Аллу Пугачеву и Лайму Вайкуле.

Сергей, сообщает Телеканал 360, припомнил Примадонне тот момент, когда она обозвала россиян "холопами" и "рабами". "Кто это сказал? Наша главная старперка", – расплевался критик.

Обозвал он Аллу Пугачеву барыней, которая появилась из ниоткуда и сама дала себе сей высокий статус. Высказался он и о том, что подруга Лаймы Вайкуле была талантлива, однако этого таланта ей, увы, не хватило на то, чтобы понять, что в любой ситуации нужно оставаться человеком.

Затем Сергей Соседов переключился на личность Лаймы Вайкуле. Убежден он в том, что артистка буквально рубит сук, на котором сидит: все "благодаря" своим скандальным изречениям, полным ненависти.

"Кем бы ты была без Советского Союза? Кто бы тебя видел? Видимо, господь лишает этих людей ума", – колко подметил мужчина о товарке Аллы Пугачевой Лайме Вайкуле.

Напоследок критик выразил свое мнение: многолетняя карьера в России у этих двух легенд сцены подошла к концу. И, даже если Алла Пугачева и Лайма Вайкуле вернутся в Россию с концертами, нашим соотечественникам следует унять зов сердца и проигнорировать мероприятия.

29 мая 2023, 10:20
Алла Пугачева, Лайма Вайкуле и Борис Моисеев. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com/
НТВ, "Секрет на миллион"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние

По теме

Изменившаяся Пугачева показала прыгающего по сцене иноагента Макаревича*

76-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца
Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

 Лайма Станиславовна Вайкуле

Лайма Станиславовна Вайкуле певица

"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже

"Дома сидит, ему ничего не надо": Кудрявцева раскрыла правду о молодом муже
Звездная блондинка рассказала о том, какой ее супруг на самом деле. Лера Кудрявцева преуспела не только в карьере, но и в личной жизни.

76-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца

76-летняя Васильева рассказала о полученном предложении руки и сердца
Татьяна Васильева стала гостьей ток-шоу, на котором поведала о последней попытке построить отношения. Актриса Татьяна Васильева дважды была замужем.

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении

Обратная сторона популярности: 75-летняя Варлей сообщила о дерзком проникновении
Нижегородская область очень кинематографичная – здесь было снято более 100 фильмов. Работа над двадцатью из них, включая "Дело было в Пенькове" и "Утомленные Солнцем", шла в Кстовском районе. Поэтому логично, что Первый Открытый Российский Кинофестиваль "КстоКино" открылся именно здесь, в Кстово. На открытии "КстоКино" собрались звезды российского театра и кино.

"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности

"Худший момент": экстрасенс предостерег SHAMAN о грядущей опасности
Любимцу публики певцу SHAMAN грозит опасность, которую на него могут навлечь его завистники. Многие из тех, кто ознакомился с интервью Ольги Кормухиной, в котором она много говорила о SHAMAN, заинтересовало столь сильное и даже будто бы ревностное отношение исполнительницы к молодому артисту.

Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире

Рецепт Юлии Ковальчук: Самые простые печеньки на кефире
Способ приготовления осилит каждый. Певица Юлия Ковальчук радует окружающих не только сладким голоском, но и сладким десертом. Певица Юлия Ковальчук поделилась семейным рецептом печенья, которое делается из кефира.

Выбор читателей

27/05Сбт"Я ухожу": Высоцкая процитировала песню Цоя 27/05СбтФото Волочковой в платье с глубоким вырезом вызвало шквал негодования 27/05Сбт"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала 27/05Сбт"Как будто пугало": затаившая обиду Муцениеце подразнила жену Прилучного 27/05СбтКрасотка из "Уральских пельменей" занялась спортом на улице 27/05СбтПосле смерти жены Прохор Шаляпин коротает дни с собачкой