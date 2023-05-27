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Суббота 27 мая

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"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала

"Двойное дно" Вайкуле прояснилось в разгар громкого скандала
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Лайма Вайкуле в очередной раз шокировала поклонников антироссийскими выходками.

Знаменитая певица заявила о том, что начинает собирать деньги на поддержку украинских боевиков. Кроме того, Вайкуле пообещала перечислить ВСУ весь вырученный гонорар за грядущий фестиваль, названный ее именем.

Такие действия певицы вызвали шквал негативных эмоций у многих поклонников звезды, которые считают, что певица должна заботиться о своих фанатах и не вмешиваться в политические вопросы.

Но вызывающее решение Вайкуле уже давно не удивляет российский шоу-бизнес, ведь латвийская знаменитость своим поведением спровоцировала громкий скандал, призывая снести памятники героям Великой Отечественной войны и предлагая избрать президентом иноагента Максима Галкина.

Между тем в самый разгар этого скандала с неожиданного ракурса прояснилась сущность артистки. Известный продюсер и музыкант Игорь Сандлер рассказал, что знает Лайму уже почти сорок лет. По его словам, певица всегда была с "двойным дном" и достаточно скрытной личностью.

Сандлер также отметил, что Лайма Вайкуле не является искренним человеком, который всегда честно излагает мысли. Она может говорить одно, думать другое и делать третье. Именно такой подход и приводит к тому, что Лайма Вайкуле становится объектом критики за свои высказывания.

Некоторые люди считают, что Лайма Вайкуле готова на все ради своей карьеры. Она может использовать любые средства, чтобы находиться в центре внимания и привлекать к себе общественность.

Тем не менее Лайма Вайкуле продолжает оставаться одной из самых ярких и запоминающихся личностей в российском шоу-бизнесе. Ее жизнь – это череда сенсаций, которые непременно волнуют умы нескольких поколений.

27 мая 2023, 12:18
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com

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