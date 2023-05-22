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Пил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая

Пил транквилизаторы горстями: названа причина остановки сердца у мужа Гурцкая

46 лет, еще жить да жить... Не стало мужа певицы Дианы Гурцкая – замминистра образования Петра Кучеренко. Точную причину смерти еще предстоит назвать врачам. Пока же известно следующее.

20 мая Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу подянлись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.

Известный в прошлом иркутский политик Юрий Курин, который хорошо знал Петра Кучеренко с конца 1990-х, рассказал журналистам, что в прошлом году четыре раза встречался с мужем Дианы Гурцкая во время рабочих поездок в столицу. "Чувствовалась его усталость, о чем я ему и сказал, – вспомнил Курин. – Он похудел после двух перенесенных заболеваний ковидом".

А друзья Петра утверждают, что-де весь последний год Кучеренко якобы пил антидепрессанты и транквилизаторы. Сосояние у него было ужасное! "Горстями. И это не очень помогает. Почти не сплю. Чувствую себя ужасно", – делился Кучеренко. Все это могло и спровоцировать случившийся в небе сердечный приступ.

Финал оказался страшный...

22 мая 2023, 08:20
Фото: Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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