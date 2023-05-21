Лолита рассказала о драматических событиях с певицей МакSим после истории с сорвавшимся концертом

Лолита выразила поддержку своей коллеге певице МакSим

Последнее время певица МакSим (Марина Абросимова) оказалась в центре внимания СМИ и ее поклонников. Несколько выступлений, где Марина проявляла необычное поведение, вызвали недоумение и беспокойство у ее фанатов. Одни считали, что певица употребляет алкоголь, другие предполагали, что она беременна.

Однако, Лолита Милявская, коллега МакSим, заступилась за нее и выразила свое мнение о происходящем. По словам Лолиты, все слухи о Марине являются не более, чем спекуляциями, развязанными в СМИ. Она также отметила, что каждый человек может попасть в сложную жизненную ситуацию и переживать трудные времена.

Марина Абросимова сама подтвердила, что ей следует на время прекратить выступления. В июне 2021 года она попала в больницу с подозрением на воспаление легких, после чего ее состояние только ухудшалось. Врачи ввели ее в искусственную кому и подключили к системе ЭКМО. Певица провела в больнице почти два месяца, и только в начале августа ее состояние улучшилось, она стала дышать сама.

Таким образом, все слухи о МакSим являются необоснованными и вызваны недопониманием ее состояния. Певица проходит трудный период в своей жизни, и ей нужна поддержка и понимание со стороны окружающих. Лолита Милявская проявила себя как настоящая подруга и коллега, которая готова заступиться за своих близких и помочь им в трудную минуту.