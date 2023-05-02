Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву

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Вторник 2 мая

20:20Правда о Юдашкине всплыла после его смерти: каким он был на самом деле? 20:00Счета заблокированы: у сбежавшей за границу Самойловой серьезные проблемы 19:40Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву 19:20"Что-то случилось": Утяшева высказалась о разводе с Волей 19:00"Умирает элита": кто уйдет следующим после Юдашкина и Зайцева? 18:40"Сгорела на ***": в аккаунте Муцениеце сообщили о трагедии на съемочной площадке 18:20"26 миллионов рублей в день": Екатерина Андреева рассекретила сумасшедшие доходы 18:00Лохматую и с кровавым лицом Цымбалюк-Романовскую нашли под забором 17:40От первой коллекции до последнего вздоха: Каким был Валентин Юдашкин 17:20Где Бузовой сделали предложение: названо место 17:00"Тело увезли": смерть журналиста Малосолова вызвала шок 16:40Десятки миллионов долларов: родные делят шикарные дома и квартиры Юдашкина по всему миру 16:20Запретили въезд: припавшая к стакану Орбакайте еле ворочает языком 16:00Молча помахал всем на прощание: обнародована душераздирающая предсмертная съемка Юдашкина 15:40Не стало на 78-м году жизни: Попавший в больницу Петросян пошел по пути покойника Юдашкина 15:20"Всегда буду тебя любить": Собчак ушла от Богомолова со слезами на глазах 15:00Он успел попрощаться: Юдашкин перед смертью связался с Пугачевой 14:40Жди третий гроб: страшная мистика в смертях Зайцева и Юдашкина 14:20"Можно увидеть человека": внутри беглянки Литвиновой активно развивается плод 14:04Горняку уранового рудника "Росатома" Эдуарду Щербине присвоили звание Герой Труда 14:00Матвеев кусает локти: Боярская нашла другого после развода 13:52"Я плачу": Жена Юдашкина показала его тело после смерти 13:20Adidas готовится провернуть в России финансовую авантюру 13:19Зайцев забрал друга: умер модельер Юдашкин 13:00"Молчать!": злющий Киркоров врезал Тодоренко на глазах у толпы 12:40"Не могут справиться": Врачи бессильны перед новым недугом обрубленного Костомарова 12:20"Настало время": погрязшая в скандалах Савичева расстается с мужем 12:00В Подмосковье годовалый малыш выпал из окна квартиры на четвертом этаже 11:40"Требуют интим": стало известно об отношении британских аредодателей к беженкам 11:20"Не смогла простить": измена Игоря Николаева душит любовь Юлии Проскуряковой 11:00"Сейчас свалюсь": после диагноза ВИЧ Билан превратился в скелет 10:40"Скоро станет мамой": Ковальчук перестала скрывать живот 10:20"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго 10:00Ушел Евгений Петросян: у него остались жена и сын 09:40"Как приятно": Оттопырившую зад Цымбалюк-Романовскую утешили толстым стволом на камеру 09:20Как купить квартиру по заниженной цене: объяснил эксперт 09:00"Женщины не возбуждали": брак Зайцева оказался ширмой для cокрытия нетрадиционных увлечений 08:40Киркоров поставил жирную точку в вопросе отъезда из России вслед за женой иноагента Пугачевой 08:20Гороскоп на май для всех знаков зодиака 08:00Какие тренды в пластике повторяются из года в год 06:09К чему снится друг 04:06ТОП-3 книги апреля 02:08Тонкая талия: три опасных момента операции 00:03"Ее закрыли, посадили": припертой к стене милашке Бородиной разодрали нежное личико 22:39"Живет там в покое и любви": модельер Гуляев погостил у помолодевшей Пугачевой в Израиле 22:02Искусство тысячи лет: фрески Софийского собора 21:07"Следы на всю жизнь": красоту онкобольной Заворотнюк как рукой сняло 20:05Пуля ранила в голову: Тиньков умер 1 мая 19:59"Близость случается": влюбленный SHAMAN надоумил Собчак изменять Богомолову 19:22Молодая жена отправила Петросяна в больницу
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Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву

Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву
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Гузеева знает, как прожить в тяжелые времена.

В последнее время на ведущего Дмитрия Диброва обрушилась волна неудач. Черная полоса в жизни звезды не прекращается до сих пор. ДТП, проблемы со здоровьем сына, а потом и вовсе обрушение балкона в загородном доме! Гадалки уверяли, что жизнь Диброва якобы просто рушится на глазах, как карточный домик.

Теперь поговаривают, что Дмитрия Диброва погнали с Первого канала, а на его место поставят певицу Юлиану Караулову. Настоящим шоком потеря работы стала для молодой жены Диброва Полины. Многодетная мать уже привыкла к золотым горам и жизни в изобилии, и тут такое. По данным СМИ, Первый канал ежемесячно платил Диброву по 3,5 миллиона рублей. Теперь он фактически, как говорят в народе, остался без штанов.

"Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Что теперь делать?" — без стеснения жаловалась жена Диброва.

Коллега Дмитрия Диброва Лариса Гузеева тоже переживает не самые лучшие времена. Из-за ухода программы "Давай поженимся" сваха буквально вынуждена торговать пельменями через интренет. Кто же знал, что до такого дойдет? Однако, звезда не отчаивается. Дмитрию Диброву стоит брать с нее пример.

Ранее Ларису Гузееву понесло в философские размышления на тему быстротечности жизни. Она призналась, что старается все успеть, но время течет словно песок сквозь пальцы.

2 мая 2023, 19:40
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com

Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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