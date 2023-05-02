Торгующая пельменями Гузеева дала совет оставшемуся без штанов Диброву

Гузеева знает, как прожить в тяжелые времена.

В последнее время на ведущего Дмитрия Диброва обрушилась волна неудач. Черная полоса в жизни звезды не прекращается до сих пор. ДТП, проблемы со здоровьем сына, а потом и вовсе обрушение балкона в загородном доме! Гадалки уверяли, что жизнь Диброва якобы просто рушится на глазах, как карточный домик.

Теперь поговаривают, что Дмитрия Диброва погнали с Первого канала, а на его место поставят певицу Юлиану Караулову. Настоящим шоком потеря работы стала для молодой жены Диброва Полины. Многодетная мать уже привыкла к золотым горам и жизни в изобилии, и тут такое. По данным СМИ, Первый канал ежемесячно платил Диброву по 3,5 миллиона рублей. Теперь он фактически, как говорят в народе, остался без штанов.

"Я выходила замуж за ведущего программы "Кто хочет стать миллионером?". Что теперь делать?" — без стеснения жаловалась жена Диброва.

Коллега Дмитрия Диброва Лариса Гузеева тоже переживает не самые лучшие времена. Из-за ухода программы "Давай поженимся" сваха буквально вынуждена торговать пельменями через интренет. Кто же знал, что до такого дойдет? Однако, звезда не отчаивается. Дмитрию Диброву стоит брать с нее пример.

Ранее Ларису Гузееву понесло в философские размышления на тему быстротечности жизни. Она призналась, что старается все успеть, но время течет словно песок сквозь пальцы.