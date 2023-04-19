Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Среда 19 апреля

17:20Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса 17:00"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 16:40"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк 16:20"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами 16:00"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели 15:40Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону 15:20В Дзержинске загорелся склад площадью 4 тысячи "квадратов" 15:00"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей 14:40Ситуация ухудшилась: взмолившаяся о здоровье жена Петросяна не вылезает от врачей 14:20Алексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 14:00От женатого мужика: показавшая животик Бузова раскрыла правду о беременности 13:40"Сбил специально и скрылся": Зоозащитники требуют наказать переехавшего собаку водителя 13:20Подмосковные хирурги спасли 7-летней девочке перебитые проволокой пальцы 13:00"Я выбрал себе жену!": Басков ответил на вопрос о свадьбе с Успенской 12:40Вставил и радуется: Утехи голенького Милохина с длинным причиндалом слили в Сеть 12:20В Балашихе мать убила ребенка и покончила жизнь самоубийством 12:00"Изощренное воображение": сломавшая кровать Волочкова похвасталась достоинством Джигурды 11:40В подмосковной Балашихе оргия мигрантов-извращенцев закончилась летальным исходом 11:20"С Ксюшей Собчак": Максим Виторган сошелся с бывшей после развода 11:00Пристыженный Богомолов заткнул рот болтливой любовнице: Не говори в интервью 10:40"Нехорошая квартира": 6 признаков проклятого жилья 10:20"Понесло, конечно, старого": Киркорову вставили палец в пятую точку под камерами 10:00"Никто не знает, что было бы": разбитая жена прилюдно разрыдалась после жуткой аварии Диброва 09:40"Хотела виллу": после новости о разводе "силиконовая" Погребняк обзавелась собственным жильем 09:20"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию 09:00"Врагу не пожелаешь": 41-летнюю Дубцову изводит серьезная болезнь 08:40Отец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 08:20Как обезопасить себя в такси: 5 простых правил 08:00В 50% новостроек Подмосковья есть отделка 06:28"Просто катастрофа": взглянувшая на себя после пластики Бабкина впала в дикую истерику 04:17Меган Маркл подставила: король Карл III жестко наказал Кейт Миддлтон 02:29Сочи – мировой лидер цен на элитное жилье 00:03Между двумя затмениями: как избежать проблем с 20 апреля по 5 мая 21:50Параллельный импорт или китайский автопром: какие машины можно купить в 2023 году 20:10Полностью другое лицо: в Сети появилось фото Алсу "до пластики" 19:00"Унижает вас": Блиновская искупала Бородину в луже грязи 18:40"Это невозможно": Счастливый протеже Дробыша пустил зевак в родовую палату 18:20"Обвинительный приговор": за спиной Цивина захлопнулась решетка тюремной камеры 18:00"Потерял доверие": Валерия влепила смачную пощечину завалившемуся домой пьяному любимому человеку 17:40"Тема не раскрыта": бросившая Виторгана Нинидзе страстно сжала свое оголенное тело 17:20Раздвинувший ноги Газманов потряс достоинством перед камерой: Волосатый 17:00"Стоял колом": Валерия раскрыла подробности тайной близости с покойным Кобзоном 16:40"С Наташей Королевой": Женатого Николаева поймали за ласками с певицей 16:20"Простите, что оставила страну!": Сбежавшая от тирана Галкина* Пугачева возвращается в Россию 16:00Срочно: Дмитрий Дибров попал в ДТП 15:40По стопам Галкина*: Скрытный Басков женится на старухе 15:20"Мошенничество": заграбаставших имущество Баталова бросили в СИЗО 15:00В Екатеринбурге пожилая водительница сбила ребенка на пешеходном переходе 14:40"Ее использовали": Бояков о горькой участи доживающей век в доме престарелых Дорониной 14:20"Крыша поехала": Сплясавшего на святом распятии Киркорова настигло возмездие
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели

"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели
1567

Гузеева проявила агрессию и едва не задушила дочь.

63-летняя российская телеведущая Лариса Гузеева души не чает в своих детях. У звезды от разных мужей есть 30-летний сын Георгий и 22-летняя дочь Ольга. 19 апреля сын Гузеевой отмечает день рождения. По такому случаю дочь звезды решила устроить ей праздник и провела с матерью весь день. Артистка уехала вместе с наследницей в Словакию, где поселилась в местной гостинице с видом на лес и ручей.

В своем аккаунте Лариса Гузеева рассказала, что мечтала бы жить в этих краях. Также она призналась, что дочь Ольга устроила ей настоящий праздник и переползла к ней в постель понежиться вместе утром.

"Вот мне сегодня повезло конечно, несказанно. Первый раз за 900 миллионов лет мы с Лелькой проснулись в гостинице вдвоем. Сегодня у Лелиного братика и моего сыночка день рождения, и вот Лелька мне такой подарочек сделала. Так что я прям радуюсь", – отметила Лариса Гузеева.

Также ведущая сделала неожиданное признание о том, что с удовольствием заимела бы еще детей, если бы это было возможно. На камеру она облобызала свою дочь и затискала ее в постели. Впрочем, Гузеева как всегда проявила свою странную агрессию и врезала дочери в подушку над головой со всего размаху.

"Что я хочу вам сказать. Рожайте! Потому что раз в год вам может быть хорошо. Знала бы, родила бы не двух, а десяток! Люблю не могу б**** (девушку легкого поведения, — Прим. ред.) такую!" – выпалила Лариса Гузеева.

Артистка едва не задушила Ольгу своими тесными объятиями.

19 апреля 2023, 16:00
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Гузеева признала Сябитову святой

Розе подарили уникальный ретро-автомобиль 1964 года.
Лариса Гузеева и Роза Сябитова вне программы "Давай поженимся!" общаются редко.
Дмитрий Дибров с супругой поздравляют Сябитову.
Роза Сябитова и пианист Юрий Розум дружат уже много лет.
Роза Сябитова с дочерью Ксенией.
Торт для Розы.
Прог для юбиляра.

По теме

"Выходи за меня замуж!": бросившая мужа Гузеева сделала предложение женщине на глазах у дочери
Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса

Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса
Борис Корчевников до последнего верил в спасение. Российский телеведущий Борис Корчевников за последние несколько лет пережил немало испытаний.

"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик

"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик
Алла Пугачева не смогла скрыть свое истинное лицо. Алле Пугачевой 74 года, при этом она старается держать марку и всегда выглядеть на все 100, ведь она мать двух маленьких детей, и должна соответствовать своему статусу.

"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк

"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк
Врач вынес вердикт борющейся с раком мозга Анастасии Заворотнюк. То количество внимания, которое приковано к Роману Костомарову, заставляет многих вспомнить еще об одном фигуристе, кто также переживает большую трагедию.

Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону

Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону
Данила Козловский сделал заявление. С началом специальной военной операции на Украине некоторые отечественные звезды, которые без каких-либо смущений зарабатывали неплохие деньги в России, моментально переобулись и стали демонстративно ненавидеть нашу страну.

"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей

"Душа болит": У сильно сдавшей в Израиле Пугачевой отобрали детей
Момент прощания Аллы Пугачевой с наследниками сняли на видео. Вот уже год как Примадонна находится за границей.

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 18/04ВтрИстощенная и нищая любовница Абдулова всплыла в монастыре: Нужна помощь 18/04ВтрПервая сперма: лишившийся в 13 лет невинности фаворит Пугачевой рассказал про связь с Галкиным 18/04Втр"Простите, что оставила страну!": Сбежавшая от тирана Галкина* Пугачева возвращается в Россию 18/04Втр"С ним спит": Всплыли детали тайного романа унижающего женщин Киркорова 18/04Втр"С Наташей Королевой": Женатого Николаева поймали за ласками с певицей