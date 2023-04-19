"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели

Гузеева проявила агрессию и едва не задушила дочь.

63-летняя российская телеведущая Лариса Гузеева души не чает в своих детях. У звезды от разных мужей есть 30-летний сын Георгий и 22-летняя дочь Ольга. 19 апреля сын Гузеевой отмечает день рождения. По такому случаю дочь звезды решила устроить ей праздник и провела с матерью весь день. Артистка уехала вместе с наследницей в Словакию, где поселилась в местной гостинице с видом на лес и ручей.

В своем аккаунте Лариса Гузеева рассказала, что мечтала бы жить в этих краях. Также она призналась, что дочь Ольга устроила ей настоящий праздник и переползла к ней в постель понежиться вместе утром.

"Вот мне сегодня повезло конечно, несказанно. Первый раз за 900 миллионов лет мы с Лелькой проснулись в гостинице вдвоем. Сегодня у Лелиного братика и моего сыночка день рождения, и вот Лелька мне такой подарочек сделала. Так что я прям радуюсь", – отметила Лариса Гузеева.

Также ведущая сделала неожиданное признание о том, что с удовольствием заимела бы еще детей, если бы это было возможно. На камеру она облобызала свою дочь и затискала ее в постели. Впрочем, Гузеева как всегда проявила свою странную агрессию и врезала дочери в подушку над головой со всего размаху.

"Что я хочу вам сказать. Рожайте! Потому что раз в год вам может быть хорошо. Знала бы, родила бы не двух, а десяток! Люблю не могу б**** (девушку легкого поведения, — Прим. ред.) такую!" – выпалила Лариса Гузеева.

Артистка едва не задушила Ольгу своими тесными объятиями.