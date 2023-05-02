"Звериный аппетит!": сияющую от счастья Собчак поздравляют с беременностью

Собчак показала всем свой большой живот.

Ведущая Ксения Собчак родила своего первенца Платона от российского актера Максима Виторгана. После развода звезда ушла к режиссеру Константину Богомолову, пара демонстрирует идиллию во всем, но общих детей у них до сих пор нет, что несомненно вызывает вопросы у поклонников.



Год за годом россияне упорно подозревают Ксению Собчак в беременности, ждут и надеются, когда же это свершится, и она уйдет наконец в декрет.

На этот раз фанаты были безмерно счастливы, ведь Собчак без стеснения продемонстрировала свой круглый живот. Подписчики тут же усмотрели очередные свидетельства того, что ведущая беременна.

В свежем выпуске программы "Осторожно: Собчак!" Ксения предстала в стильном синем платье в духе 60-х, а ее завышенная от выпирающего живота талия была подчеркнута тонким пояском, что только еще более выдавало ее округлость. Собчак записывала выпуск как всегда стоя, так что она явно не скрывает изменений своей фигуры, которые уже очевидны.

"В этом выпуске Ксения очень хорошо выглядит"; "Тоже об этом думала"; "Беременность украшает!"; Тоже показалось, что беременна, живот не живот???"; "Ксения, Поздравления! Здоровья. Сил. Любви. Мира"; "Мой звериный аппетит только папа укротит", – написали поклонники.

Напомним, несколько месяцев назад россияне тоже заподозрили Ксению Собчак в беременности. Тогда звезда прикрыла живот округлившийся живот, выходя из автомобиля в объемном пиджаке мешковатого кроя.