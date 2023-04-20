"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости

Ксения Собчак была явно шокирована такой напористостью.

Недавно в семье ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова произошла трагедия . Умер отец кинодеятеля, советский и российский киновед Юрий Богомолов. На похоронах свекра Собчак засветилась и его бывшая сноха – Дарья Мороз. Несмотря на то, что Константин Богомолов развелся с ней тихо и спокойно, Собчак все-таки умудрилась морально побить ее на похоронах члена семьи. Ведущая блистала в своем траурном наряде и затмевала всех вокруг.

На днях Ксения Анатольевна вновь вышла в свет в темных тонах. На церемонии "Премия ACTION" она появилась в строгом костюме шоколадного оттенка с удлиненным жакетом и юбкой макси. Образ дополняли лаконичные туфли лодочки и клатч в тон. Ее волосы были убраны в пучок, а спереди прическу украшала аккуратно уложенная волна из пряди волос – в стиле 60-х.

В публикации Ксения Собчак поблагодарила Светлану Бондарчук и Евгению Попову за организацию благотворительного фонда и плодотворное сотрудничество.

"С самого первого года мы с Игорем помогаем этому проекту и рады, что с нашей помощью тысячи детей получили помощь и лечение. Письма благодарности от конкретных людей, которому помог этот аукцион, бесценны. Света и Женя, вы делаете большое дело. Спасибо за то, что предложили нам объединить усилия", – написала Ксения Собчак.

Россияне не признали в блондинке саму Ксению, уж больно отретушировано было ее лицо на фото. Многие обратили внимание на то, что Собчак шокирована такой близостью с Верником.

"Ксения на себя не похожа"; "А что у вас с лицом?"; "Это не она, вроде как не похожа"; "Она обалдела от очень близкого расстояния лица Игоря"; "Видно, что ей некомильфо эта близость"; "А что с Собчак? Что-то явно с лицом сделала"; "На первом фото радость не сильная, а на втором она превращается в "Мужчина, держите дистанцию!"; "Скулы что ли себе вставила и губы увеличила?" – предположили поклонники.