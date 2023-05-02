"Рак": рухнувшей в ноги врачам Гузеевой осталось недолго

Лариса Гузеева призналась, что времени осталось мало,



Лариса Гузеева, которой в этом году исполнится 64, в своем личном блоге задумалась о том, насколько быстротечно время. Задумавшаяся о вечном телеведущая выдала подписчикам, что ей стало жалко тратить время на бесполезную ерунду, ведь ей осталось недолго.



"Как быстро летит время. Банально, да? Но оно летит и я в растерянности. За что ухватиться? Как удержать?" – подписала Гузеева под снимком, на котором остекленевшими глазами смотрит в зеркало.

После этого подписчики Ларисы Гузеевой поделились с ней тем, как они научились ценить жизнь. Но, увы, не всегда это было связано с положительными переменами.

"Самые любимые и дорогие, и кто очень меня любил, умерли. Я живу только будущим. Оно такое новое, интересное идет. В нем я, дети, внуки", "Все изменилось, когда мне сказали страшное слово – рак! Любите себя! Вокруг так много того, от чего можно быть счастливым!" – поделились поклонники Ларисы своим опытом.



Напомним, что экс-звезда шоу "Давай поженимся" подцепила коронавирус осенью 2021 года. Течение болезни было тяжелым, поэтому актрисе пришлось лежать в Коммунарке, а затем еще долго бороться с последствиями вируса. Зато после выздоровления Лариса Гузеева практически рухнула врачам в ноги с благодарностью.

Как признавалась сама звезда, у нее очень сильно выпали волосы, часто болело горло. По отношению к окружающим она время от времени испытывала беспричинную агрессию.

Разумеется, можно понять, почему сейчас беспокоится Лариса: в пенсионном возрасте риски болезней повышаются. Таким образом, рак, о котором напомнили Ларисе Гузеевой, вполне может настичь и ее. Особенно, если женщина будет игнорировать новые способы ранней диагностики болезни, о которых рассказал Царьград.



