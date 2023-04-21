"Мам, зачем ты пукаешь?": Спрятавшаяся в безлюдном месте Гузеева сняла опорожнение на камеру

Лариса Гузеева опубликовала "туалетное" видео.

Звезда "Давай поженимся" часто вызывает у зрителей и поклонников бурную реакцию на демонстрацию своего строптивого характера. На телеэкранах знаменитую брюнетку сейчас можно увидеть не так часто. К счастью, поклонники могут наблюдать за Ларисой Гузеевой на просторах Интернета.

Артистка по-прежнему выходит на связь с фанатами в социальных сетях. Однако время от времени контент, который она публикует, вызывает массу вопросов. Как оказалось, недавно у нее появились три свободных дня, поэтому она взяла дочь у уехала в Будапешт. Свои прогулки по столице Венгрии телеведущая транслирует в микроблоге.

Так, сначала Лариса Гузеева показала, как гуляла по полным местных и туристов улочкам, а потом как бы спряталась в безлюдном месте, где рассматривала архитектуру домов. Потом дорожка вновь привела ее в оживленную часть города. Пока она снимала на камеру окружающий мир, ее дочь Ольга издавала за кадром звуки, похожи на те, что происходят во время газов.

"Мам, зачем ты пукаешь?" – в шутку обратилась к актрисе наследница.

Она же в ответ приструнила ее за озвучивание "всякой фигни" и продолжила наслаждаться видами. В какой-то момент брюнетка увидела на траве собаку, которая вызвала у нее умиление. Телеведущая решила запечатлеть пса крупным планом и сняла его опорожнение на камеру. "Боже мой, совершенно случайно", – объяснила подписчикам Лариса Гузеева.