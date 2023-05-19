Звезда шоу "Уральские пельмени" заявила о желании работать в тюрьме

Звезда шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков решился на самоотверженный поступок. Обычно звезды избегают таких мест.

"От сумы и от тюрьмы не зарекайся", гласит пословица. Звезда шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков прямой тому пример. На днях он удивил поклонников необычным и самоотверженным поступком, заявив о готовности отправиться гастролировать по свердловским тюрьмам.

Вместе со звездой шоу "Уральские пельмени" на гастроли поедет группа импровизаторов "Пара Фраз". Первой точкой выступления станет колония №10 в Екатеринбурге. Рожков и его команда представил перед заключенными сцены о трудоустройстве, создании семьи, воспитании детей и социализации в целом.

Шоумен Андрей Рожков признался, что горазд выступить и в остальных свердловских исправительных колониях. Для этого команде артиста необходимо обговорить все детали тура с руководителями тюрем. А дальше схема пойдет по накатанной. Звезда "Уральских пельменей" даже не исключила, что это занятие может понравиться.

"Важно чтобы у них (заключенных – Прим. ред.) было желание вернуться и прилагать усилия для этого", – отметила звезда шоу "Уральские пельмени".

Предложение выступать перед заключенными поступило Андрею Рожкову от друзей. Артист уверен, что занимается благим делом, поэтому сразу согласился, чтобы помочь людям обрести себя на свободе.