Какой позор: Расфуфыренная красотка из "Уральских пельменей" получила плевок в лицо прямо на сцене

Михалкова не ожидала такого.

После работы в шоу "Уральские пельмени" за актрисой Юлией Михалковой закрепилось амплуа не слишком одаренной красотки с накачанными губами и наращенными ресницами. В жизни же Юлия очень талантливый и искренний человек.

Сейчас карьера актрисы идет в гору. После ухода из шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова написала книгу, стала работать в театре и развивать соцсети. Актриса сумела превратить свое имя в настоящий бренд и получила еще большую популярность, чем раньше.

Юлия Михалкова играет в спектакле "Отдам бывшего в хорошие руки". Сюжет постановки повествует о "первом парне на районе", который спасает незнакомую девушку в критический жизненный момент. Как выяснилось, сам он находится в не менее плачевном положении и имеет бездушную жену-тираншу, которую волнуют только деньги. Именно ее и играет Юлия Михалкова и Роман Богданов.

Все в карьере Михалковой шло хорошо, однако на днях случился странный инцидент. Во время финального поклона Михалковой плюнули в лицо. Такого поворотна не ожидал никто, зал ахнул.

Интересно, что конфликтов в труппе нет, и сама Юлия Михалкова поначалу не подавала виду. В этот момент Роман держал Юлию за руку и подошел с ней к краю сцены. В этот момент все и произошло. Партнер Юлии внезапно отбежал, схватил со стола стакан с водой, отпил и плюнул воду в лицо Михалковой. Актриса вздрогнула и закричала. Было заметно, что она ошарашена.

Видео с шокирующим инцидентом уже появилось в Сети. Как такой позор повлияет на дальнейшую карьеру актрисы из шоу "Уральские пельмени", не понятно.

Юлия Михалкова не стала комментировать инцидент, но и скрывать его не намерена. Она сделала репост данной записи к себе в блог.