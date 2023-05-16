Почему Юдашкин часто отказывался шить наряды для Королевой

Певица назвала причину, по которой модельер не хотел, чтобы она носила его творения.

Ни для кого не секрет, что наряды гениального модельера Валентина Юдашкина с гордостью носили многие звезды. За свою карьеру он создал немало образов как для российских, так и для зарубежных знаменитостей. Однако далеко не со всеми кутюрье безропотно соглашался работать. Бывали случаи, когда дизайнер попросту отказывал определенному человеку в просьбе сшить костюм. В числе таких звезд, несмотря на дружеские отношения, оказалась и Наташа Королева.

В программе "Сегодня вечером" артистка поделилась, по какой причине модельер часто отказывался шить для нее наряды, пишет РИА ФАН. По словам Наташи Королевой, Валентин Юдашкин считал ее народной певицей. Кутюрье объяснял, что ей следует придерживаться своего образа и не переусердствовать с выходами в его творениях.

"Королева, ты мной сильно не увлекайся, дозируй. Ты девчонка с нашего двора", – привела слова модельера певица.

При этом исполнительница хита "Желтые тюльпаны" была с дизайнером в довольно близких отношениях. Королева рассказала, что приходила к Юдашкину в гости, чтобы выпить чашечку кофе и поговорить, и всегда прислушивалась к его рекомендациям.