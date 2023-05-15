Вдовца Чуриковой Панфилова подключили к ИВЛ после госпитализации

Сообщается, что состояние режиссера оценивается как тяжелое

Пять месяцев назад российский кинематограф понес невосполнимую утрату. Знаменитая артистка и звезда многих культовых картин Инна Чурикова скончалась 14 января после продолжительной болезни. В результате ее единственный супруг, Глеб Панфилов, овдовел в возрасте 88 лет. Многие беспокоились, как теперь Глеб Анатольевич будет без жены, с которой не разлучался более полувека. А теперь у народа появился новый повод волноваться о состоянии вдовца актрисы.

Ни для кого не секрет, что Глеб Панфилов очень тяжело переживал трагедию. Вся страна знала, насколько подкосила кинорежиссера утрата любимой супруги. Несколько дней назад стало известно, что у вдовца Инны Чуриковой начались проблемы со здоровьем. RT напоминает, что 11 мая Глеб Анатольевич был доставлен в больницу с инсультом. Сообщалось, что он находится в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Сегодня появилась новая информация о состоянии пожилого режиссера. Как пишет "Царьград", Панфилова подключили к аппарату ИВЛ. Стало известно, что его состояние оценивается как тяжелое.

Несмотря на тревожные новости, поклонники и коллеги Глеба Анатольевича продолжают верить в хорошее. Тем более, что рядом с кинорежиссером находится самый близкий человек – сын Анатолий. По словам директора "Ленкома" Марка Варшавера, вдовец Инны Чуриковой пишет наследнику записки на бумаге, сообщает телеканал "360".