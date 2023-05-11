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Эксперт раскрыл секрет молодости 71-летней Аллегровой

Эксперт раскрыл секрет молодости 71-летней Аллегровой
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Стало известно, как певице удается выглядеть более молодой

Не так давно знаменитая артистка Ирина Аллегрова отметила 71-й день рождения. Несмотря на столь почетный возраст, певица не перестает приятно удивлять публику своим внешним видом. Последние годы звезда редко появляется на сцене, но каждый ее выход буквально заставляет поклонников терять дар речи.

Недавно Ирина Аллегрова появилась в Кремле на концерте, посвященном Дню Победы. Знаменитость пообщалась с коллегами и удивила общественность внезапным преображением. Многие отметили, что певица выглядела невероятно свежо и молодо.

Некоторые предположили, что внешние изменения артистки могут быть последствием визита к пластическому хирургу. Однако дизайнер Аника Керимова изучила образ звезды и расставила все точки над i. Модельер раскрыла, что выглядеть молодо исполнительнице хита "Императрица" помог правильно подобранный наряд.

Модный эксперт отметила, что Ирина Аллегрова променяла привычные для себя откровенные костюмы на шелковое платье с цветочным принтом. По мнению Керимовой, элегантный наряд идеально подходит артистке и сшит таким образом, чтобы скрыть все ее недостатки. В этом, если верить дизайнеру, и заключается секрет молодости звезды.

"Аллегрова не случайно выбрала платье из натурального шелка – это тренд нынешнего года. Платье сидит на ней идеально – судя по всему, оно сшито для нее индивидуально... Такие фасоны женских нарядов сейчас пользуются большим спросом, потому как они делают фигуру стройнее, скрывая все недостатки. У Ирины Аллегровой это сделать получилось", – высказалась модельер в беседе с порталом Prozvezd.

11 мая 2023, 14:40
Ирина Аллегрова. Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
PROZVEZD✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Пугачева, Аллегрова и другие звезды, которые носят парики

Фото: Valeriy Matusov / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Lev Ilyin / Global Look Press/ www.globallookpress.com
Фото: Anton Belitsky / Russian Look/ www.globallookpress.com
Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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