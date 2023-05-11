Лева из "Би-2" оскорбил своих российских поклонников

Солист группы "Би-2" открестился от России.

В прошлом году оба солиста знаменитой в России группы уехали за границу после череды скандалов. Сначала коллектив отменил концерт в Омске за 15 минут до начала. По некоторым данным, произошло это, потому что Лева и Шура не захотели выступать на фоне российского флага. Исполнители "Би-2" же сослались на отсутсвие требуемых декораций.

Потом группа стала отменять концерты по всей стране, затем ее освистали на матче "Зенита", а потом она и вовсе перебралась за границу. Солисты предпочитали хранить молчание и не комментировать обстановку в мире, однако на днях одного из артистов как будто прорвало. А всему виной стало банальное поздравление подписчицы с Днем Победы.

Под одной из фотографий Левы поклонница написала пару слов о празднике, занимающем важное место в сердце россиян. Солист "Би-2" в ответ стал брызгать желчью, осыпать жителей РФ оскорблениями и, можно сказать, обвинять их во всех грехах. Более того, Лева публично заявил, что больше не вернется в Россию.

Пользователей не на шутку разозлило поведение артиста. Многие стали писать, что разочаровались в своем кумире и даже пообещали удалить альбомы группы из своих плейлистов.

"Не хочу слушать хоть и прекраснейшую музыку, но от человека, который отрекся от своего Отечества", – написал кто-то в ответ на оскорбления исполнителя.

Интересно, что в момент написания этого неприятного признания в продаже еще были билеты на июньский концерт коллектива в "Лужниках". Когда же ситуацию предали огласке, сайт неожиданно перестал работать. Кажется, не получилось у "Би-2" усидеть на двух стульях.