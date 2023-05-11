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Четверг 11 мая

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Асмус трогательно обратилась к коллеге

Асмус трогательно обратилась к коллеге
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Актриса поделилась с подписчиками личным.

Вот уже три года Кристина Асмус находится в официальном статусе свободной женщины. После развода с шоуменом Гариком Харламовым актриса тщательно прячет от публики частную жизнь. Именно поэтому подписчики звезды так ценят те редкие моменты, когда она вдруг решает поделиться с ними чем-то личным.

Накануне Кристина Асмус опубликовала в своем блоге пост, посвященный ее коллеге по цеху Стасе Милославской. Артистка поздравила подругу с днем рождения, который состоялся еще 4 мая, и призналась ей в любви. Сообщение получалось по-настоящему трогательным и даже откровенным.

В подписи к серии совместных снимков Асмус осыпала Милославскую комплиментами и пообещала ей оставаться рядом. Из сообщения стало понятно, что актрис связывают по-настоящему крепкие отношения. Кристина и Стася не только имеют много общих дружеских шуток, но и не стесняются говорить на откровенные темы. В своем поздравлении звезда фильма "Текст" упомянула, что они с приятельницей обсуждают секс-игрушки.

"Я готова каждый день напоминать тебе выпрямить спину, с удовольствием носить твои вещи через весь перекрытый центр, готова терпеть твои идеальные ноги и даже не ненавидеть тебя, готова часами слушать твой заразительный смех, обсуждать с тобой секс-игрушки и все сплетни мира", – публично разоткровенничалась Асмус.

11 мая 2023, 10:20
Кристина Асмус. Фото: Petrov Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
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