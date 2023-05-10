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Среда 10 мая

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"Сыночек": болтающаяся в США Орбакайте показала любимого малыша

"Сыночек": болтающаяся в США Орбакайте показала любимого малыша
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Звезда опубликовала снимок с маленьким блондином

Кристину Орбакайте с полной уверенностью можно назвать счастливым человеком. Она не только состоялась в карьере, но и обрела счастье в личной жизни. Певица трижды была замужем, построила крепкий союз с последним мужем Михаилом Земцовым и стала мамой в каждом браке. Сегодня большая семья звезды отмечает радостное событие. Младший сын артистки, Дени Байсаров, празднует день рождения.

Знаменитая мама поздравила наследника от бизнесмена Руслана Байсарова с 25-летием. В связи с юбилеем отпрыска Орбакайте опубликовала на своей странице кадр из семейного архива. Певица показала молодую себя и любимого малыша Дени много лет назад. На трогательном снимке звезда поет в микрофон, наклонившись к сыну. А маленький блондин, каким был сегодняшний именинник около двадцати лет назад, задумчиво смотрит в сторону.

"Дени. 25, с днем рождения, сыночек!", – подписала кадр Кристина Орбакайте.

Стоит отметить, что в последнее время на артистку часто обрушивается критика. Некоторые поклонники осуждают звезду за то, что она болтается в США, где живут ее муж Михаил Земцов и младшая дочь Клавдия, но продолжает зарабатывать в российских проектах.

10 мая 2023, 13:40
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Кудрявцева, Миронова, Орбакайте: звезды, родившие детей после 40 лет

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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