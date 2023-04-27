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Четверг 27 апреля

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"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь

"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь
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Кристина Орбакайте три года ждала этого.

Кристина Орбакайте по национальности русская и литовка. Алла Пугачева родила ее 1971 году от артиста цирка литовца Миколаса Эдмунда Орбакаса. Именно поэтому у артистки есть второе гражданство – литовское.

При этом большую часть жизни сейчас Орбакайте болтается в США, где живут ее муж Михаил Земцов и младшая дочь Клавдия. Также за океаном у певицы полно элитной недвижимости, которую она обеспечила себе и внукам на долгие годы вперед. В России же дочь скандальной Аллы Пугачевой работает и лишь иногда прилетает по делам.

Не забывает Кристина Орбакайте и петь для зарубежных поклонников. После эпидемии коронавируса она задолжала немцам аж восемь концертов, поэтому ждет возможности, чтобы отработать свои денежки. Однако тут возникли непредвиденные проблемы. Как выяснилось, некоторым членам команды певицы не дают визы. Эту досадную новость артистка сообщила в своих соцсетях.

"Обстоятельства сложились так, что часть моего коллектива еще не получили визы. Организаторы опять вынуждены перенести мой тур", – написала Кристина Орбакайте.

Впрочем, россияне с недовольством восприняли новость о том, что в День Победы Кристина Орбакайте собралась петь перед немецкой публикой. У многих это вызвало шквал негодования.

"Невелика потеря. Катись ты!"; "Пусть это будет билет в один конец"; "Чес по России сделала, теперь можно и в Германию" – ответили разозленные россияне.

27 апреля 2023, 12:40
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

От гадкого утенка до прекрасного лебедя: путь Кристины Орбакайте

Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Юрий Никулин в фильме &quot;Чучело&quot;. Фото: Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте и Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev/Russian Look/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Кристина Орбакайте. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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