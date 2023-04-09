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"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык

"Встречали и били рожу": предателя Максима Галкина* жестко наказали за длинный язык
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Максиму Галкину* путь на родину заказан.

После отъезда из России (уже прошло больше года) супруг Аллы Пугачевой гастролирует по всему миру. Изначально поселившийся в Израиле юморист уехал от семьи и зарабатывает, рассказывая в небольших концертных залах русскоязычной диаспоре шутки про современную Россию.

Правда, в последнее время уровень юмора Максима Галкина упал. По крайней мере, так считают бывшие поклонники, которым на глаза попадаются отрывки выступлений супруга Аллы Пугачевой. Например, не так давно он предложил отправить Филипп Киркорова в зону боевых действий вместе с его колготками, а в руки дать голову телеведущей Ольги Скабеевой.

Многие уверены, что после таких "шуток" Галкина в России больше никто не ждет. Более того, на родине артиста уже нарекли предателем. Впрочем, политик Роман Худяков уверен, что Максим Галкин даже хуже предателя, которого в России просто затопчут.

"Ему будут плевать в лицо, закидывать тухлыми помидорами и яйцами. Чтобы его встречали и били рожу наглую. Ему дороги обратно в Россию нет", – жестко наказал Галкина Худяков за длинный язык.

Кстати, не так давно Лайма Вайкуле заявила, что в России просто не понимают юмор супруга Аллы Пугачевой. При этом она уверена: такой человек, как Максим Галкин, может даже стать президентом России.

*признан иноагентом по решению Минюста России.

9 апреля 2023, 17:22
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Наталья Буйницкая. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Социальные сети
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Алла Пугачева. Фото: Gennadii Usoev / Russian Look / www.globallookpress.com

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