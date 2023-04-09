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Воскресенье 9 апреля

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Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику

Случился рецидив: услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику
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Регина Тодоренко разбта после визита в больницу.

Регина Тодоренко не давала громкого повода заговорить о себе с тех пор, как в распоряжение журналистов попали подробности новых судов из-за детской книги. Но буквально только что телеведущая и певица вновь дала повод заговорить о себе.

Причина, к сожалению, не слишком радостная: почувствовавшая себя плохо женщина обратилась в больницу, врачи которой ошарашили пациентку вердиктом. Оказывается, у старой болезни певицы случился рецидив после 15 лет ремиссии. Услышавшая диагноз врача Тодоренко впала в истерику и даже выставила в сеть фотографии своего заплаканного лица.

Оказывается, большую часть жизни Регина Тодоренко страдала хроническим тонзиллитом, который только что вернулся. Теперь ей придется отказаться от пения и долго лечиться. Кроме того, даже в собственном доме ей придется ходить в медицинской маске, чтобы не заразить ни мужа, ни двоих детей.

Что же до причин болезни – Регина Тодоренко верит в психосоматику и считает, что дело в невысказанных эмоциях, неспособности смириться с изменениями в жизни, либо в личностном кризисе.


9 апреля 2023, 13:34
Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Королеву изуродовали волдыри, а Тодоренко неизлечима: кожу российских певиц поразили болезни

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Алена Свиридова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сати Казанова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Елена Темникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анита Цой. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Анна Седокова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com

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