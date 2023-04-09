"Трусы надень": задравшую платье Пугачеву крепко приложили за грязь

Аллу Пугачеву ждет страшная расправа.



Громкие скандалы прогремели недавно: налоговая обратила внимание на блогеров, которые зарабатывают миллионы, но не платят отчисления. Вслед за этим решили взяться из-за Аллу Пугачеву. Ведь, по слухам, даже находясь в Израиле она все равно зарабатывает несколько миллионов в день на России.

В связи с этим один из членов Госдумы устроил опрос, в котором спросил россиян: нужно ли наказать звезд, которые тянут из России деньги, но живут за рубежом и регулярно поливают свою родину грязью?

Проголосовало более 500 000 человек, 95% из которых, сообщает Царьград, ответили "Да, нужно". Вполне вероятно, что по итогам опроса будет создана рабочая группа, которая придумает, как лишить Аллу Пугачеву отчислений за рекламу, авторские права и прочих выплат.

"Со всех радио России и СНГ ей тупо идут там несколько миллионов рублей в день на счета. Понимаете, да? Ты, как говорится, либо крестик сними, либо трусы надень", – Аллу Пугачеву крепко приложили за грязь про Россию, которую она неоднократно транслировала в интернете.

К слову, накануне певицу раскритиковали за снимок, опубликованный ее мужем в Сети. Задравшую платье Аллу Пугачеву обозвали "рыхлой", "тухлой" и не обошли вниманием любовь артистки к фильтрам на фотографиях.



