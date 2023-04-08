Галкин* и Вайкуле: из грязи в князи

Максим Галкин* в своих антироссийских заявлениях заходит все дальше, от него не отстает Лайма Вайкуле.



Актер Роман Мадянов рассказал, как Лайму Вайкуле выбрали в "великие артистки" в Политбюро по национальной квоте. В те годы национальные окраины СССР жили лучше и богаче, чем центральная часть страны. Почему же у артистки не осталось хоть какой-то благодарности к людям, за чей счет она так хорошо жила? И что нам делать с Максимом Галкиными*, Лаймой Вайкуле и их коллегами, кусающими руку тех, кто их кормил?

В советские времена Прибалтика жила гораздо лучше, чем, например, Смоленская область, в которой жил я. В разы. Уровень жизни там был практически как в Европе. Они не сильно стеснялись, ни в чем себе не отказывали. И, что самое удивительное, презирали босую, нищую Россию, где люди стояли в очереди за колбасой. То есть они жили за счет всей России, но при этом ее презирали. Такое поведение характерно для людей, которые поднялись, что называется, "из грязи в князи". Вчера они были частью этой грязи, а сегодня приподнялись над ней и начинают ее презирать. Люмпены во всей красе.

Что же говорить про Галкина*? Тоже удивительный человек. Заявил, что он не может жить в стране, которая "воюет". И при этом улетел в Израиль. Переехал жить на постоянку в страну, которая все время воюет со своими соседями. Причем очень агрессивно. Чего стоит совершенный на днях обстрел израильским ВВС взлетно-посадочной полосы гражданского аэропорта в Алеппо.

Вся эта грязная возня вокруг России, когда вчерашние "кумиры"-артисты сегодня проклинают свою Родину, которая их кормила, сделала всенародно известными, любимыми – это та же самая проблема "из грязи в князи".

Здесь я могу сказать одну интересную вещь. Всегда существовали люмпены и дворяне. Всегда существовала некая элита общества и люди третьего сорта. И очень часто получалось так, что люди третьего сорта, становясь известными или богатыми, продолжали вести себя как люди третьего сорта. Хотя причисляли себя уже к дворянскому гнезду. И чем больше в них было бескультурья, чем сильнее они расталкивали локтями окружающих, идя наверх, тем сильнее было их презрение и ненависть к тем, кто не смог пробиться, как они.

Но это, по-видимому, извечная проблема. В Древнем Риме было то же самое: аристократы и плебеи. И в царской России было то же самое. Вопрос этот можно решить только одним способом: тотальным, глобальным повышением культурного уровня людей. Не попкультурного, а культурного. А для этого, конечно же, нужно, чтобы телевидение начало превозносить не тех, кого оно превозносит сейчас, а людей истинной культуры. Но пока что у нас этим не светит.

Мы сами вскормили их, сами воспитали, сами вознесли, сами страдаем. Если бы политика государства была несколько иной, поддерживающей действительно настоящие, благородные черты в людях, то, наверное, такие люди как Галкин*, или стыдились бы говорить что-то плохое про свою Родину, или вообще не вышли бы в высший свет. Все зависит от государственной политики. Пора бы ее, наверное, менять уже в нашем государстве.

*Признан иностранным агентом, согласно решению Минюста РФ