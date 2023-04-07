"Уже не спасти": шагнувшая в пропасть Тодоренко оставила письмо после развода с Топаловым

Тодоренко долго пыталась спасти отношения.

Год назад в Сети появились слухи о том, что в семье Регины Тодоренко и Влада Топалова произошел кризис. А когда Регина Тодоренко перестала публиковать совместные снимки с мужем и отправилась в путешествие одна и перестала выкладывать с нимки с мужем, фанаты забили тревогу.

Пара не афишировала проблемы и на публике держалась крпко, демонстрируя полную идиллию. Однако недавно Тодоренко призналась в одном из интервью, что действительно подумывала о разводе, однако тогда Топалов не дал ей сделать ошибку.

Но недавно в Сети появилось действительно пугающее видео, на кадрах которого происходит нечто страшное. Растрепанная Регина спрыгивает с подоконника и падает на пол в квартире. Она оставляет Топалову послание после развода.

"Я не верю больше твоим словам// Разделяя душу на пополам// Меня уже больше не спасти, // мы в шаге от края пропасти", – говорится в тексте.

Напомним, сейчас Регина Тодоренко и Влад Топалов воспитывают двух очаровательных сыновей и при этом продолжают строить карьеру в шоу-бизнесе. К счастью, вся разыгравшаяся на видео драма, оказалась ничем иным как совместным клипом звездной пары на лирическую композицию "Я не верю больше твоим словам".