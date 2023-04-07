Взгрустнулось: изгнанный Галкин* помечтал о беззаботной жизни в России

В прошлой жизни у Пугачевой и Галкина* все было чинно и мирно.

Шоумен Максим Галкин* и Алла Пугачева уже больше года живут в Израиле вместе с детьми Лизой и Гарри. Семья бросила родную страну и публично нахамила в адрес бывших поклонников, за что оказалась изгнанной из сердец миллионов россиян. Все, за что Пугачева с мужем боролись, кануло в лету, и теперь они оказались за бортом российского шоу-бизнеса и всенародной любви и вынуждены на склоне лет начинать жизнь чуть ли не с нуля.

И хотя Галкин* постоянно и критикует Россию и ее политический строй, а также мышление граждан, ему время от времени становится грустно, что заметно по его публикациям.

На днях муж Пугачевой опять впал в ностальгию и опубликовал фото двухлетней давности, на котором беззаботная и радостная Примадонна весело отплясывает на его 45-летии. Артистка задорно подняла подол струящегося платья и показала стройные ноги в серебристых туфельках.

"Одна из любимых фотографий", – признался комик.

Поклонники решили, что изгнанному мужу Аллы Пугачевой вновь взрустнулось, раз он принялся вспоминать дела давно минувших дней. Конечно, ведь в новой жизни семьи уже нет места столь беззаботной радости и веселью, ведь Пугачева ютится в скромном коттедже, а ее замок на родине оказался никому не нужен.

* – признан иноагентом по решению Минюста России.