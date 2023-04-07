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Пятница 7 апреля

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"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой

"Не позволяет вообще ничего": Всплыла позорная тайна помолодевшей на 30 лет Пугачевой
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Алла Пугачева водит народ за нос.

Пока другие женщины с годами стареют, Примадонна умудряется молодеть. После переезда в Израиль артистку не узнать: визуально она сбросила лет 30. Поклонники теперь гадают, что же стало тому причиной – другой климат или все-таки помощь хирургов? Как оказалось, преображение Аллы Пугачевой связано с другим фактором.

Время от времени сбежавшая за границу певица радует поклонников свежими фотографиями, на которых, как правило, предстает с идеально гладким лицом. И эти кадры вызывают у некоторых людей негатив: одни пишут ей, что, мол, уже некуда "колоть", а другие, что, с фильтрами перебор. Этих людей связывает кое-что общее – обе группы считают поведение Примадонны позорным, потому что, по их мнению, стареть нужно достойно.

"Мумия и то лучше выглядит. Люди с возрастом мудреют, позор", – раскритиковали недавно Аллу Пугачеву.

А накануне в прессе всплыла тайна помолодевшей на 30 лет Примадонны, которая подтвердил догадки народа о способах оставаться свежей в столь почетном возрасте. Журналисты пообщались с фотографом Анатолием Скрипичниковым, который оценил недавние снимки артистки, где она получилась с идеально гладкой кожей.

"На фото наложены фильтры. Причем на всех, кто есть на этих фото. Это видно, так как лица получаются размытые, нечеткие. Плюс засвет при обработке не позволяет вообще ничего разглядеть", — выдал секрет Аллы Пугачевой эксперт в области фотографии.

7 апреля 2023, 12:20
Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
PopCornNews✓ Надежный источник

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