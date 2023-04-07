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Пятница 7 апреля

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"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую

"Совсем стало плохо": Парализованному Иосифу Пригожину экстренно вызвали скорую
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Сильно сдавший Иосиф Пригожин лежит пластом.

В микроблоге Леры Кудрявцевой появились пугающие кадры. На съемочной площадке программы "Звезды сошлись" она сняла своего со-ведущего лежащим пластом на диване в окружении медиков. Как пишет телеканал "360", перед началом мотора Иосиф Пригожин почувствовал себя плохо, из-за чего ему экстренно вызвали скорую помощь.

Позже в разговоре с "Пятым каналом" Лера Кудрявцева раскрыла детали произошедшего. Как оказалось, самочувствие мужа певицы Валерии было не в порядке еще в начале дня, однако он решил не отменять запланированные съемки и надеялся, что состояние выправится. Но уже позже продюсер сильно сдал. Он оказался парализован, правда, частично: у него онемела половина лица. Кроме этого, у музыкально деятеля поднялось давление.

"Перед самыми съемками совсем плохо стало", – описала состояние Иосифа Пригожина блондинка.

Собственно, в этот момент и было принято решение вызвать врачей. Медики сделали ЭКГ, взяли кровь на анализ и прокапали. Это помогло продюсеру встать на ноги и все-таки приступить к съемкам. Лера Кудрявцева пояснила, что причиной случившегося стали нервы. Однако не понятно, что же заставило его так волноваться. Сам Иосиф Пригожин пока не комментировал свое состояние.

7 апреля 2023, 09:40
Иосиф Пригожин. Фото: Pavel Kashaev/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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