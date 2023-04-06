"Рожать": 63-летний Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение

Супруга Дмитрия Диброва в ожидании маленького чуда.

В 2009 году Дмитрий Дибров женился в четвертый раз. Избранницей стала юная модель Полина. На сегодняшний день это самые долгие отношения телеведущего. Вместе супруги больше 10 лет. Интересно, но ухаживать за будущей женой Дибров начал, когда той было всего 17 лет.

У пары подрастают трое сыновей — Александр, Федор и Илья. Однако, Полина Диброва не стала засиживаться в декрете. Сейчас она известная в кругах бизнес-леди и женский наставник. Ее главное профессиональное детище — это женский клуб Полины Дибровой.

Для того, чтобы помочь жене, 63-летний Дмитрий Дибров вывез молодую жену в Дубай на сохранение предпринимательской жилки. Благодаря своей щедрости и набитому кошельку, мужчина дарит комфортную жизнь предпринимательнице. Сам же он остается в тени и не сопровождает любимую.

Совсем скоро Полина запускает дубайский женский клуб. В своем микроблоге она сообщила, вот-вот представит свое маленькое достояние — осталось только долететь до восточного оазиса. Правда, не все поклонники до конца поняли, в чем именно заключается уникальность этого клуба.

"Чему может научить эта женщина? Как рожать детей от старых мужиков?", "А чем именно вы занимаетесь?", "Займитесь делом в конце концов, принесите пользу стране", — негодуют недоброжелатели на странице жены Дмитрия Диброва.