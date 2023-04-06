"Проблема с агрессией": подвергшуюся насилию звезду "Дома-2" спасает врач

Культовое реалити-шоу "Дом-2" идет на российских экранах уже больше девяти лет. Логика проекта предельно простая: молодые люди проходят на съемки, чтобы построить свою любовь. Однако дается столь трудная задача далеко не всем.
Экс-участники программы Ольга Рапунцель и Дмитрий Дмитриенко пожались в 2017 года, за шесть лет брака она обзавелись двумя дочерями. Однако даже наличие детей не спасло от брак от скорого распада, да еще и с громким скандалом.
Крупная ссора после нескольких лет замужества стала достоянием общественности. Разнимать звезд шоу "Дом-2" пришлось полиции. Ольга Рапунцель даже обвинила мужа в домашнем насилии. Она заявила, чтоДмитрий Дмитриенко позволил себе распустить руки.
В итоге муж и жена помирились, пока очередная ссора не заставила их брак трещать по швам. В феврале уже супруг выступил с обвинениями против супруги. По его словам, Ольга позволяла себе оскорбления и даже настраивала детей против отца. В ответ выпускница "Дома-2" вновь заявила о насилии, а также обвинила муженька в загулах.
Спасти ситуацию вызвалась клинический психолог Олеся Иневская. Она подчеркнула в интервью Пятому каналу, что всему виной "проблема с агрессией и гендерный стереотип". Эксперт подчеркнула, что в отношениях звезд шоу "Дом-2" присутствует "цикличность насилия", над исправлением чего им и нужно работать.