"Я ухожу": Лишившаяся волос Волочкова сказала последние слова перед скорым концом

В начале этого года балерина всея Руси откровенно заявила о проблемах со здоровьем. Как оказалось, она с трудом могла передвигаться из-за постоянной боли в тазобедренном суставе. Потом Анастасия Волочкова отправилась к врачу, от которого услышала диагноз, заставивший ее плакать.
Поклонники тогда всерьез переживали за будущее бывшей примы Большого театра. К счастью, блондинка вовремя занялась своим здоровьем, и трагедию удалось избежать. Она все так же танцует, а еще, по мнению поклонников, стала выглядеть свежее. Может быть, артистка посещает косметолога, чтобы держать себя в тонусе. Ведь, как рассказала Пятому каналу специалист из данной сферы, в ее возрасте заниматься свои внешним видом можно и даже нужно.
Всю прошлую неделю балерина готовилась к спектаклю в Королеве, который состоится уже сегодня. В микроблоге Анастасии Волочковой можно увидеть кадры, снятые во время финальной подготовки к мероприятию: афишу, тренировку в зале и доставку инвентаря. Звезда сказала последние слова перед скорым концом организационных вопросов и началом спектакля, ведь времени осталось мало.
Держа в руках пачку и надев на голову капюшон, который визуально лишил ее волос, она сообщила, что все оставшиеся мелочи по подготовке решит верная домработница Лолочка. А ей пора заняться собой в преддверии начала. "Я ухожу репетировать и танцевать", – сообщила поклонникам звезда. Видимо, сейчас Анастасия Волочкова настраивается перед спектаклем, ведь после этого послания на связь не выходила.