Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви

Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Врачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в ГерманиюВрачи не успели: половина Костомарова с отрезанными ногами отказала перед отправкой в Германию "Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами"Жаль, что мало": уход Кончаловского на 86-м году жизни выбил у Высоцкой почву под ногами Погасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили векиПогасла наша звездочка: завернутой в саван Цымбалюк-Романовской опустили веки "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели "Желчь из ушей льется": Записавший голосовое сообщение Костомаров вскочил с постели

Лента новостей

Четверг 6 апреля

14:00"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство 13:40"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру 13:20"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим 13:00"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой 12:40Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви 12:20"Мечта": Лолита Милявская похвасталась дачей в деревне 12:00Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева 11:40"Разложение личности": узнавший ориентацию Галкина* Корчевников задрыгался как ошпаренный 11:20Названа причина бегства Галустяна из России: Если запахнет жареным 11:00"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой 10:40"Под трусами": родившая Орлова с пеной у рта ткнула в разрезанный орган 10:20"Прикована к койке": Дарья Мороз попала в страшную аварию 10:00"Один выход": Потерявший работу Чернышев решил судьбу Заворотнюк с раком мозга 09:40Как приобрести недвижимость в Белоруссии 09:20"Стыдно": готовую на все Гусеву сняли с оттопыренным задом после шашней с Домогаровым 09:00"Шильдик на одежде": что ждет любителей бренда Zara при открытии новых магазинов 08:40"Рак груди": онколог сообщил о состоянии Анджелины Джоли 08:20Укрепляем иммунитет весной: 4 простых шага 08:00"Такой милый": играющий с тыквой медведь стал звездой Сети 06:07В Москве не хватает видовых квартир 04:07Как избавиться от катышков на одежде: простой советский метод 02:10Названы крупнейшие застройщики России 00:06"Бросают друг в друга вещи": пригревшая мужа-изменщика Кейт Миддлтон в шаге от развода 00:06Менять или не менять: актуальность обновления водительских прав в 2023 году по истечении срока 23:01Целуемся с умом: разбираемся в разновидностях поцелуев и их тайнах 22:00МЧС: В здании Минобороны в центре Москвы потушено возгорание электроприбора 21:00В центре Москвы в здании загорелся кабинет 20:40"Ждет как собачка, когда ее позовут": оставшаяся без мужа Бородина рассказала об измене 19:50Ксения Собчак и Татьяна Брухунова – модные иконы стиля? 19:00"Пересадка хряща из ребер": Хирург вскрыл дырку на месте носа у подцепившей сифилис Казьминой 18:20"Надо следить за собой!": шокированный врач вскрыл не дожившего до 50-ти Митю Фомина 18:00Дреды, пластика и розовые волосы: Киркоров сделал признание о своей трансформации 17:40"Страшно смотреть": исхудавший донельзя Панайотов ищет спасение от тяжелой зависимости 17:20"Я его использовала": Гагарина сделала признание об использовании волшебной таблетки для похудения 16:40Теперь официально: Объявлено о беременности распухшей МакSим 16:20"Я стала недоженщиной": взрезанная между ног Сябитова взвыла от горя в больнице 16:15"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 15:40"Дочь родилась": прильнувшая к Бероеву Алферова предъявила маленькое чудо 15:31Обиженная жена Петросяна сцепилась с модницей Собчак: Такая помойка! 15:20Хранилище с деньгами: легенда Украины София Ротару зарабатывает в России 15:00"За что?!": Петросян выставил жену из дома со всеми пожитками 14:43"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой 14:20"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев 14:00"Люблю!": Разлучница Волочкова перестала скрывать отношения с женатым Джигурдой 13:40Развод: севшая на шею мужу Мария Погребняк заявила об изменах любимого 13:20Маркетплейсы атаковали мошенники: почему грандиозные скидки могут влететь в копеечку 13:00"Климакс башку сносит": Стареющая Бледанс валяется на улице голышом 12:40Шансов нет: разбитая поражением мозга Катерина Шпица потеряла возможность ходить в 37 лет 12:20"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 12:00"Деформация всего тела": подцепившую сифилис экс-жену Аршавина добил адский некроз
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви

Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви
833

Появились первые кадры Никиты Преснякова в церкви.

31-летний Никита Пресняков сейчас живет в США. Вместе с собой он забрал из России жену, однако не смог забрать профессию. Напомним, что молодой человек пошел по стопам звездной семьи и тоже занимался музыкой. Но за океаном артист ушел из мира нот и стихов в видеосъемку. Сменив имя на более привычное американскому клиенту, Ник Прес теперь популярный клипмейкер.

Для нового проекта внук Аллы Пугачевой перебрался из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Поклонники гадали, что же будет снимать Никита Пресняков, и вот наконец получили ответ. В микроблоге молодого человека появились первые кадры со съемок.

Локацию выбрали, мягко говоря, необычную. Никиту Преснякова проводили в настоящей церкви к поющему хору. Он начал снимать, попутно поясняя хору их задачу. Крест, мантии и ощущение бесконечных слез — такой кажется атмосфера церкви США.

Пока неизвестно, кто же стал заказчиком такого необычного проекта. Никита уже успел поработать с именитыми звездами Голливуда, поэтому будет интересно услышать еще одно громкое имя. Жена Преснякова тоже отправилась в Нью-Йорк поддержать мужа, но, судя по всему, снимать любимую в клипах внук Аллы Пугачевой не планирует.

6 апреля 2023, 12:40
Никита Пресняков. Фото: Pavel Kashaev/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Социальные сети• Требует проверки

Фоторепортаж

Пугачева и жертвы азарта: звезды спустили в казино целое состояние

По теме

"Меня хватило на один день": Преснякова содрогнулась от воспоминаний о творящемся в доме Пугачевой

Мальчики для Володи: шалунья Подольская подарила на юбилей Преснякову мужской стриптиз
Никита Владимирович Пресняков

Никита Владимирович Пресняков Музыкант

 Алла Борисовна Пугачева

Алла Борисовна Пугачева певица

"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство

"Такой жирненький": раздетого догола актера Петрова прижали за щуплое достоинство
Интим Александра Петрова увидела вся страна и разочаровалась. Не так давно состоялась премьера мелодрамы "Непослушная", которую уже называют российским аналогом "50 оттенков серого". Знаменитый актер сыграл главного героя – самоуверенного бизнесмена, мечту каждой женщины.

"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру

"Подожгла окно": разбитую изменой мужа Малышеву отправили к психиатру
Елена Малышева совершила отчаянный поступок. О муже ведущей программы "Жить здорово" известно не много, как и о том, из чего состоит их семейная жизнь. Уже много лет звезда предпочитает не выносить на публику личное и, наверное, поэтому редко попадает в скандальную хронику.

"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим

"Смотреть невозможно": Рудковская предрекла страшный конец больной Максим
Силы певицы уже на пределе. В последнее время про певицу Максим пишут в связи со скандалами. То она сорвала концерт, то якобы пьяная вышла на сцену.

"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой

"Они разводятся": Шаляпин сделал объявление после разрыва Костомарова с женой
Жизнь Романа Костомарова вновь подбросила испытания. Роман Костомаров и Оксана Домнина сблизились в 2005 году во время гастрольного тура Ильи Авербуха. Роман закрутился быстро, и в 2011 году у пары родилась дочь Настя.

Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева

Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева
Гражданский муж Надежды Бабкиной показал видео. Народная артистка долгое время находилась в отношениях с Евгением Гором, старше которого на 30 лет. Однако пара почему-то так и не распилась, так что молодой кавалер так и оставался для нее любовником или, гражданским мужем, Однако в прошлом году поползли тревожные слухи о том, что этот крепкий союз развалился.

Выбор читателей

05/04Срд"Жизнь разделилась на до и после": Как семья переносит утрату Романа Костомарова 05/04СрдВторой Панин: брызнувший спермой Милохин показал головку после обрезания в Дубае 04/04ВтрПьяный мордобой на борту: полет Кравец завершился вызовом полиции 04/04ВтрИз Красноярска в Воронеж: Сбежавшая в Израиль Пугачева тайно перемещается по России 05/04Срд"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну 04/04ВтрПобывавший в Донбассе Джигурда высказал политическую позицию