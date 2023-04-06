Крест и бесконечные слезы: ушедшего в 31 год Никиту Преснякова проводили в церкви

Появились первые кадры Никиты Преснякова в церкви.

31-летний Никита Пресняков сейчас живет в США. Вместе с собой он забрал из России жену, однако не смог забрать профессию. Напомним, что молодой человек пошел по стопам звездной семьи и тоже занимался музыкой. Но за океаном артист ушел из мира нот и стихов в видеосъемку. Сменив имя на более привычное американскому клиенту, Ник Прес теперь популярный клипмейкер.

Для нового проекта внук Аллы Пугачевой перебрался из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк. Поклонники гадали, что же будет снимать Никита Пресняков, и вот наконец получили ответ. В микроблоге молодого человека появились первые кадры со съемок.

Локацию выбрали, мягко говоря, необычную. Никиту Преснякова проводили в настоящей церкви к поющему хору. Он начал снимать, попутно поясняя хору их задачу. Крест, мантии и ощущение бесконечных слез — такой кажется атмосфера церкви США.

Пока неизвестно, кто же стал заказчиком такого необычного проекта. Никита уже успел поработать с именитыми звездами Голливуда, поэтому будет интересно услышать еще одно громкое имя. Жена Преснякова тоже отправилась в Нью-Йорк поддержать мужа, но, судя по всему, снимать любимую в клипах внук Аллы Пугачевой не планирует.