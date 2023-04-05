"На смену Пугачевой": Малахов представил новую Примадонну

Алла Пугачева не незаменима.

Уже больше года звезда находится за пределами России. Еще прошлой весной она удрала в Израиль и, ненадолго вернувшись домой, снова уехала, но теперь уже, как поговаривают, с концами. Оставив свою родину, певица лишилась части своих поклонников и былого авторитета. Что уж говорить, народ гадает, кто же станет новой Примадонной отечественной эстрады в отсутствие Аллы Пугачевой.

Накануне Андрей Малахов напомнил россиянам, что в истории шоу-бизнеса уже был момент, когда жене комика находилась замена. В очередном выпуске своей программы на телевидении он представил новую Примадонну в ВИА "Веселые ребята". В 1977 году именно она заняла место солистки в коллективе, когда его покинула знаменитая певица.

"Она пришла на смену Алле Пугачевой", – написал в своем микроблоге журналист.

Вспомнил он предшественницу Примадонны не случайно. Как оказалось, мега-звезда СССР уже долгое время находится в сложном положении, о котором она молчала 30 лет! И именно Андрею Малахову она решилась открыть свою тайну, а также в разговоре с ним попросить у россиян о помощи. Артистке ампутировали ногу, из-за чего она постоянно лежит в постели.

Прогулки для нее – мечта. И чтобы она воплотилась в реальность, нужна восстановительная терапия. Может быть, интервью Андрею Малахову поможет звезде СССР. Наверняка, поклонники затмившей Аллу Пугачеву певицу захотят оказать ей помощь.