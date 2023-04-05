"Сражалась с ведьмами": Катя Лель заговорила с Богом после нападения пришельцев

Катя Лель придумала способ борьбы со злом.

Известная российская исполнительниц Катя Лель получила широкую популярность в начале 2000-х годов, когда песни в ее исполнении, в том числе, "Я по тебе скучаю", "Муси-Пуси", "Две капельки", "Мой мармеладный (Я не права)", "Горошины" и другие стали настоящими хитами.

Однако со временем внимание к артистке стало снижаться, а пропадать с со сцены, разумеется, очень не хотелось. И тут, конечно, по чистому совпадению к ней пришла втора волна популярности. Она имела мало отношения к творчеству, скорее к мистике.

Катя Лель вспомнила, что на нее в детстве напали инопланетяне. Представители внеземных цивилизаций якобы забрали у звезды эстрады несколько зубов. чтобы проводить эксперименты. Если верить ее рассказам (а мы, конечно, верим), пришельцы посетили Землю и лично певицу в 1990 году, когда ей было 16 лет.

Остается лишь гадать, почему артистка молчала долгих 28 лет. Так или иначе, журналисты и поклонники заподозрили (с чего бы?), что Катя Лель просто решила хайпануть, однако певица осталась непреклонной и отвергла все обвинения.

Впрочем, мистика и сейчас расследует ее. Исполнительница, по ее словам, находится в контакте с Богом, которого просит избавить ее от негативных мыслей и людей. Об этом артистка рассказала в интервью Пятому каналу.

Она также поведала, как "сражалась с ведьмами" во сне, запомнив глаза одной из зрительниц на концерте. Поэтому теперь на всякий случай Катя Лель обливает подарки от фанатов святой водой. Таким способом она борется со злом, исходящим от некоторых людей.