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"Проверка на прочность": Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями

Эксклюзив "Дни.ру".
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Звезда отечественной эстрады 90-х годов Катя Лель прославилась на всю страну благодаря многочисленным хитам, в том числе, "Муси-Пуси", "Мой мармеладный (Я не права)". Певице уже 48 лет, она замужем уже 15 лет и воспитывает дочь. Можно сказать, что первую часть жизни исполнительница уже прожила.

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Однако, как оказалось, именно на первую часть ее жизни пришлись наиболее яркие события. По крайней мере, об этом говорят карты. "На этот время выпадают транзиты планет говорящие как о финансовых открытых возможностях так и о популярности", – утверждает нумеролог Ольга Фисенко.

Она раскрыла судьбу популярной исполнительницы эксклюзивно для "Дни.ру". Эксперт подчеркнула, что Катя Лель столкнулась с тяжелейшими испытаниями в 2010 года по 2017 год. По словам нумеролога, судьба утроила настоящую "проверку на прочность и осознанность" для певицы. Эти события могли кардинально повлиять на жизнь артистки.

2020 год для звезды эстрады прошел намного лучше. "В 2020 году проходил более удачный транзит, который мог в ее личную жизнь добавить тепла, и любви, и дать ей новые проекты", – отметила Ольга Фисенко.

Ольга Фисенко. Фото: личный архив

Вплоть до 2026 года Катя Лель может не переживать за карьеру. По словам нумеролога, скачков и падений популярности карты не показывают. Зато по работе могут произойти какие-то интриги. "А вот с 2026 года, я не исключаю рост популярности, и новых возможностей у певицы [Кати] Лель", – заключила эксперт.

Катя Лель. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 февраля 2023, 10:34 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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