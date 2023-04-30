Порвавший все связи Виторган высказался о своем отъезде за бугор: Это правильно

"Дурак знает свое место", – пишет Максим Виторган.

В прошлом году, когда начались февральские события, многие артисты предпочти высказать свою точку зрения. Кто-то осудил спецоперацию, кто-то поддержал. Кто-то уехал из России, кто-то остался.

А Максим Виторган просто пропал. Артист перестал появляться на мероприятиях, перестал вести социальные сети, вывесив лишь черный квадрат с подписью "Позор". Тут же поползли слухи, что бывший муж Ксении Собчак покинул Россию, отчалив на Землю Обетованную.

Более того, ходила информация, что артиста заметили у посольства Израиля вместе с бывшей супругой, ее новым мужем Константином Богомоловым, а также Дарьей Мороз. Конечно, Ксения Собчак все отрицала, но, как стало известно позднее, правду она все же умолчала. Когда на ее коллег завели уголовное дело, журналистка спокойно перешла границу с европейской страной, пользуясь паспортом гражданки Израиля.

И вот теперь появился Максим Виторган. Порвавший все связи с социальными сетями артист все же решил туда вернуться, поэтому высказался и о своем отъезде. Точнее, заверил, что никуда не уезжал и никуда не возвращался. Все это время был в России.

"Мое возвращение в инсту* никак не связано с моим отъездом/возвращением из/в Россию, так как не было никакого отъезда. А все что вы, может, где читали по этому поводу – ложь", – заявил Максим Виторган.

Помимо этого, артист решил поделиться своими философскими размышлениями. "Дурака никогда не раздражает, когда с ним говорят, как с дураком. Он верит всему, как дурак. Он понимает все что ему говорят. И даже, если вдруг слышит какие-то отдельные незнакомые слова, он знает, что он и не должен их понимать. Это правильно", – процитировал сам себя Виторган.

*Instagram, продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.