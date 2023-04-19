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Среда 19 апреля

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"С Ксюшей Собчак": Максим Виторган сошелся с бывшей после развода

"С Ксюшей Собчак": Максим Виторган сошелся с бывшей после развода
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Максим Виторган поделился личной фотографией.

Было время, когда россияне не могли поверить в то, что знаменитая журналистка вышла замуж за актер и даже подарила ему сына. Однако союз оказался не очень прочным. В конце концов Ксения Собчак и Максим Виторган развелись.

Если теледива успела снова оказаться в ЗАГСе, то ее бывший муж – нет. После расставания артист начал встречаться с Нино Нинидзе, с которой ему пророчили свадьбу. Однако до нее дело так и не дошло. В прошлом году публика заговорила о расставании, когда актер, если верить слухам, уехал в Израиль, оставив возлюбленную в Москву.

На днях светский сплетник Антон Суворкин заявил, что Максим Виторган якобы ушел от Нино Нинидзе и даже подыскивает себе новую даму. Получается, что актриса оказалась в разряде бывших. На фоне всей этой информации кажется странным, что актер воссоединился с ней в своем микроблоге.

Бывший муж Ксении Собчак разместил на своей странице неоднозначный пост. Во-первых, он поделился совместным снимком с Нино Нинидзе. А во-вторых, написал непонятную фразу, как будто с намеком.

"Мы познакомились 4 года назад. Здесь написано много чего", – загадочно прокомментировала снимок звезда фильма "О чем говорят мужчины".

Поклонники тут же решили, что в отношениях актеров все хорошо. Однако некоторые заметили, что все-таки с новой возлюбленной артист выглядит иначе – не так, как с бывшей женой.

"У него нет того идиотического счастья в глазах как с Ксюшей Собчак", – размышляют пользователи о личной жизни Максима Виторгана.

19 апреля 2023, 11:20
Максим Виторган и Кскния Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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