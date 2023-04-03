"Старый пердун!": опозорившаяся Вайкуле села в лужу из-за незнания истории

Безграмотная Вайкуле умеет только зарабатывать деньги.

Певица Лайма Вайкуле родилась в Латвии в семье рабочих. Семья никак не была связана с искусством, лишь бабушка пела в церковном хоре, на этом творчество заканчивалось. Когда Лайме было 15 лет, ее заметил Раймонд Паулс и позвал в Рижский эстрадный оркестр. В СССР Вайкуле стала популярна в середине 80-х. Здесь она и начала свой путь к большому успеху.

В 1988 году Вайкуле дебютировала на сцене Государственного Центрального концертного зала "Россия" с сольными концертами "Лайма Вайкуле поет песни Раймонда Паулса". Потом она уехала в США, где продолжала работать.

Сегодня Лайма Вайкуле критикует Россию и поливает ее грязью. Певица отвернулась от своих российских поклонников, а патриотам России и вовсе открыто хамит. Так, Вайкуле в очередной раз показала свое лицо во время интервью Ксении Собчак. Ведущая задала вопрос Лайме Вайкуле по поводу певца SHAMAN и его творчества. В ответ на это артистка начала странную речь про Всевышнего и плохих людей...

"Да ну его вообще. Для меня самое главное не то, что ты голос, это не спорт. Спорт – это выше, быстрее, дальше проплыть. А голос, музыка – это чувственность для меня. Это связь с Всевышним. Это душа, – начала Вайкуле. – Он должен быть отрицательным, чтобы пройти это все. А он: "Орленок, Орленок"... В 30 лет! В 30 лет ты еще так можешь быть плохим человеком. Плохим, экспериментировать, хулиганить еще можешь, а он уже старый пердун! Талант– это не обязательно хороший человек. Далеко не обязательно", – отметила Вайкуле.

В конце своей речи певица добавила, что артист всегда должен быть на стороне мира и не может поддерживать страну, которая веет военную спецоперацию. Тут то Вайкуле и села в лужу. Ведь сама она как раз работала на США в 1989 году, когда эта страна начала вторжение в Панаму, а потом и вовсе начала войну в Персидском заливе. Только в те годы ее вряд ли волновала политическая ситуация страны, в которую она летела работать. Ведь на первом месте для были, конечно, деньги.

"Артист должен быть за мир. Против войны. Ну а как иначе? Ну тогда какая наша связь с богом?" – задала сама себе вопрос безграмотная в историческом плане Лайма Вайкуле.



Выходит, что верно говорят: не надо артистам лезть в политику. Поешь про свою родину, и пой себе дальше. Делай свое дело. Как SHAMAN.