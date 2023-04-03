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Понедельник 3 апреля

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Лерчек, Блиновская, Митрошина: как не наступить на грабли инфоцыган и легально заработать на блоге

Лерчек, Блиновская, Митрошина: как не наступить на грабли инфоцыган и легально заработать на блоге
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Разбогатевшим блогерам дали дельный совет.

В России не утихает скандал вокруг разбогатевших блогеров, которые по каким-то причинам решили не платить налоги. Первой в "клетку" попались авторы фитнес-марафонов Валерия (Лерчек) Чекалина и ее муж, который задолжали государству 300 миллионов рублей.

На Чекалину и ее супруга Артема завели уголовное дело. По данным следствия, пара "отмыла" более 130 миллионов рублей, купив на них доллары США.

Еще одна блогерша Александра Митрошина тоже попала под горячую руку. Она не выплатила 120 миллионов рублей налогов. Девушка, как и Лерчек, использовала "упрощенку" и разбивала поток денег по разным счетам.

Одна из самых известных блогеров Елена Блиновская тоже рассказывала, что к ней приходила прокуратура. Но у нее оказалось все чисто.

Бизнесмен Игорь Ефремов в разговоре с "Дни.ру" прокомментировал скандал, связанный с его коллегами, такими же предпринимателями. По его словам, любой бизнес должен развиваться всегда по закону, и ответственность бизнесмен должен нести по всей строгости.

Игорь Ефремов. Фото:

"Мое мнение достаточно простое: любите дело, которым занимаетесь, уважайте своих клиентов и сотрудников. Работайте честно и в удовольствие. Считаю, что если вы зарабатываете миллионы, нужно иметь хорошего финансиста и сдувать пылинки с него, дабы избежать таких ситуаций. Ведь обманув таким образом государство, вы подвергаете себя к реальному сроку лишения свободы, а сроки там разные. Остается только обезопасить себя от таких ситуаций. Думаю, тут все просто. Работать нужно на совесть, и бизнес должен быть белый и прозрачный", – отметил Игорь Ефремов в беседе с "Дни.ру".

3 апреля 2023, 19:00
Блогеры. Фото: Bulkin Sergey/ news.ru/ globallookpress.com
"Дни.ру"• Требует проверки

Фоторепортаж

Названы самые богатые российские блогеры

Настя Ивлеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юрий Дудь. Кадр youtube.com
Даня Милохин. Фото: Dmitry Rogulin, Дмитрий Рогулин / Global Look Press / www.globallookpress.com
Моргенштерн. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com

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