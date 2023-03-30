Розыск и конфискация имущества: скандалиста Петрова предложили отправить на фронт

Сбежавшему от закона Петрову не удастся отсидеться за границей.

26-летний скандальный бьюти-блогер Андрей Петров стал известен благодаря своему эпатажному виду и поведению. В 2021 году он сбежал из России в Европу на пмж. Сначала он обосновался в Греции, потом мигрировал в Испанию, где сейчас и находится. Оттуда скандались критикует Россию и выражает радикальную позицию.

В одном из интервью Андрей Петров признавался, что уехал из-за реальной угрозы сесть в тюрьму. Политик Владислав Тюльпанов в беседе с "Дни.ру" прокомментировал поведение блогера. По его мнению, Петрова надо срочно объявлять в розыск и наказывать по всем статьям. Тюльпанов считает его неадекватным и даже опасным для общества человеком, который стал предателем для своей родины и превратился в нациста.

"У него позиция нацистская, противороссийская. Я не могу тогда понять, почему он находится за границей, где-то в Испании? Пускай он тогда идет на фронт и что-то делает. Если он даже нас не поддерживает, нашу российскую сторону, то пускай он помогает другой стороне, которую он поддерживает. Я бы его вообще как для российского блогера в прошлом страшно наказал, объявил бы в розыск и вообще лишил бы свободы. За все эти слова гадкие, оштрафовал бы и заблокировал страницы. Если есть какое-то имущество в России, надо срочно все это конфисковать. Человек сумасшедший, предатель, ведет себя неадекватно. И чему он учит молодежь? Непонятно. Что он показывает в своих телеграм-каналах, вообще сложно сказать", – заявил политик в беседе с "Дни.ру".



Стоит отметить, что Андрей Петров не раз высказывался о Владиславе Тюльпанове нелицеприятно и обвинял его в национализме.