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Пятница 28 апреля

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"Я рада за Надю": жена Михалкова поздравила дочь-разведенку с важным событием

"Я рада за Надю": жена Михалкова поздравила дочь-разведенку с важным событием
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Супруга режиссера порадовалась за наследницу от всего сердца

Сегодня семья знаменитого режиссера Никиты Михалкова считается одной из самых крепких и дружных в отечественном шоу-бизнесе. Несомненно, в этом есть неумолимая заслуга супруги постановщика. Уже много лет Татьяна Михалкова поддерживает семейный очаг, а также остается прекрасной женой и матерью. Татьяна Евгеньевна всегда поддерживает не только мужа, но и троих детей, которые уже давно выросли.

Пятый канал побеседовал с Татьяной Михалковой на красной дорожке 45-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ). В рамках мероприятия гости смогли посмотреть множество захватывающих и будоражащих сердце картин. В том числе фильм грузинского режиссера Левана Когуашвили "Брайтон 4", в котором снялась Надежда Михалкова.

Младшая наследница Михалковых сыграла в ленте русскую девушку Лену, проживающую в Штатах рядом с другими постсоветскими эмигрантами. Герои картины стараются сохранять видимость жизни, которая была для них привычной на родине. Татьяна Михалкова заявила, что именно этот фильм стал для нее фаворитом кинофестиваля.

"Я его не видела, он был снят пять лет тому назад. В общем-то, сейчас его, наверное, в первый раз видели наши зрители. Внеконкурсная программа. Прекрасный фильм. Я рада за Надю", – поздравила дочь-разведенку Татьяна Михалкова.

Напомним, что в личной жизни Надежды Михалковой последние несколько лет царят не лучшие времена. В 2017 году актриса развелась с мужем, не называя причин. Сейчас она посвящает себя детям и работе, а о любовных делах предпочитает молчать.

28 апреля 2023, 16:00
Никита и Татьяна Михалковы. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Михалков против всех: кого из звезд возненавидел режиссер

Фото: Photoagency Interpress/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Дмитрий Рогулин/Global Look Press/www.globallookpress.com

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