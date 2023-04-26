"Нагадил и убежал": выползший из реанимации Михалков выдал кучу жизненных ценностей

Никита Михалков заговорил о важных процессах.



Несколько дней назад в столице прошел Московский Международный кинофестиваль. Правда те, кто посетил его, заявили, что мероприятие в этот раз было очень скромным и не привлекло к себе внимания крупных звезд, Однако, уверены некоторые, все это помогло лишь ярче оценить присутствие Никиты Михалкова.

Напомним что в начале года режиссер был госпитализирован с двусторонней пневмонией и долгое время провел на больничной койке. Выползший из реанимации Никита Михалков сильно похудел и сдал, но все-таки не отказывался от выходов в свет.



Именно поэтому публика была невероятно рада не только увидеть Никиту Михалкова, но и послушать его умозаключения. Вначале он пожалел сбежавших за рубеж артистов, которые, на его взгляд, со слезами на глазах осознали, что заграницей никому не нужны.

"Я не за то, чтобы кого-то наказывать, но и липовое раскаяние сегодня не прокатит", – поделился своим мнением режиссер про их возможное возвращение.

Затем Никита Михалков заговорил о введенных против России санкциях и порадовался тому, что продолжаются они настолько долго. Ведь эти меры, по его мнению, дали солидный толчок развитию российского кино.

Уверен Никита Михалков и в том, что нужно учредить свою киноакадемию и кинопремию, на которую будут выдвигаться "правильные" фильмы.

"Показывались бы картины о ценности отца и матери, естественного рождения, религиозной независимости", – выдал Никита Михалков кучу жизненных ценностей, о которых, на его взгляд, и должны сниматься фильмы в России, а также странах, входящих в ШОС и БРИКС.



Напоследок режиссер заговорил о современном искусстве. Свое отношение он выразил при помощи одного известного старого анекдота.

"Инсталляция это когда нагадил в подъезде и убежал, а перфоманс – когда позвонил в дверь и стал гадить", – пошутил Никита Михалков во время брифинга.



