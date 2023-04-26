"В доме живут восемь человек": семья домработницы выселяет Волочкову из ее особняка

Анастасия Волочкова уже не главная в своем доме.

Анастасия Волочкова как любой творческий человек очень добрая и наивная по своей натуре. Такие люди часто не замечают коварства и воспринимают все за чистую монету, ведь сами просто неспособны на подлость. Порой чрезмерная доверчивость стоит таким людям всего.

В доме Анастасии Волочковой уже много лет живет домработница Лола со своей семьей. В свежем интервью Пятому каналу балерина призналась, что не видит ничего плохого в этом и считает женщину своим другом и верным помощником. При этом в доме живут уже восемь человек ее родни, которые постоянно рожают там новых детей.

"А что плохого?" – задалась вопросом бескорыстная Анастасия Волочкова.

Более того, балерина сделала свою домработницу Лолу пиар-директором, то есть теперь фактически именно она теперь командует парадом в творческой жизни танцовщицы. По словам Волочковой, Лола уже зарабатывает больше своего мужа Рустама.

В прошлом обычная прислуга Лола теперь занимается вопросами организации мероприятий и интервью для Анастасии Волочковой, а также ездит с ней на концерты и встречает гостей.

В отдельном доме для персонала сейчас живет сама Лола, ее муж и дети, а также родная сестра Рустама, которая тоже родила сына. Кроме того, сейчас там живет и вторая сестра мужчины со своим мужем. Она также родила дочь. Поклонники обеспокоены, ведь фактически семья домработницы чуть ли не выселяет балерину из ее дома, ведь в домике для персонала им конечно теперь тесно. Но добродушная Волочкова уверена, что у нее все идет п плану.

