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Четверг 27 апреля

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"Сени нет": вычеркнувшая из жизни мужа невестка Валерии ответила на слухи о разводе

"Сени нет": вычеркнувшая из жизни мужа невестка Валерии ответила на слухи о разводе
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Валерия делает вид, что в семье все нормально.

Глядя на стройную и подтянутую Валерию, трудно поверить, что она многодетная мать. Во втором браке с продюсером Александром Шульгиным певица Валерия родила троих детей — дочь Анну и сыновей Артемия и Арсения. Старшая наследница строит музыкальную карьеру за океаном и поет под псевдонимом Shena.

Артемий успел стать руководителем звукозаписывающего лейбла The Hana Road в швейцарском Монтре и тайно женился на психологе Наталье Коренной. Младший сын Арсений тоже женат на своей возлюбленной Лиане Волковой, которая уже сделала Валерию бабушкой, родив дочь Селин. Однако в последнее время в Сети все чаще появляются слухи о том, что в семье младшего наследника Валерии не все так гладко.

Раньше сын Валерии и его жена постоянно выкладывали полные идиллии снимки, теперь же в соцсетях Арсения царит молчание относительно жены. Более того, недавно он отправился на отдых с друзьями, а жену с ребенком, судя по всему, с собой не взял. Невестка Валерии тоже словно вычеркнула супруга из своей жизни и перестала говорить о нем.

Невестка Велерии заявила, что просто хочет сместить фокус внимания с мужа на себя, с размолвкой это якобы никак не связано.

"Сейчас Сени нет в моем блоге, потому что я решила сделать фокус на себя", – писала Лиана.

Не удивительно, что поклонники тут же стали обсуждать происходящее в паре, которая так внезапно сыграла свадьбу. Неужели развод? – гадают фанаты. Но пока семья Валерии делает вид, что все нормально. Не исключено, что так и есть, а временное затишье ни о чем не говорит.

27 апреля 2023, 11:00
Валерия. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/ Global Look Press/ Globallookpress.com
7Дней.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Наряд как у певицы Валерии: повторяем образ дешевле 1000 рублей

Певица Валерия. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
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