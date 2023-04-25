"Забыла русский язык": Удравшая за границу Гузеева попрощалась с народом

Лариса Гузеева показала, где находится.

С момента приостановки съемок программы "Давай поженимся" ее бессменных ведущих редко можно увидеть на телевидении. Зато у них появилось больше свободного времени, которое они проводят по-разному: Роза Сябитова занимается внучкой, а у Ларисы Гузеевой появилась возможность чаще бывать за границей.

К слову, из-за поездок брюнетки на чужбину в СМИ то и дело появляются слухи об ее эмиграции. В февраля пресса сообщала, что она находится в Израиле, а на прошлой неделе выяснилось, что звезда вместе с дочерью уехала в Словакию. Так или иначе, информация о переезде так и осталась на уровне сплетен, ведь теледива всегда возвращается на родину.

Вот и после нескольких дней, полных прогулок, она приехала из Словакии в Россию. В своем микроблоге Лариса Гузеева сообщила, что приступила к работе. Как выяснилось, звезда "Давай поженимся" записывала подкаст, приуроченный к 9 Мая. Артистка запечатлела себя в гримерке и, пока снимала видео, заметила очень любопытный факт.

"С тех пор, как у меня появилась Жужа (собака – Прим. Ред.), я забыла нормальный русский язык. Все время ломаю его", – отметила брюнетка, в речи которой было заметно сюсюканье.

Сказав все, что хотелось, артистка попрощалась с народом, произнеся добрые слова.

"Короче, отработали. И вам всем хорошего дня!" – обратилась к россиянам Лариса Гузеева.