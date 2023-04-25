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Вторник 25 апреля

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"Забыла русский язык": Удравшая за границу Гузеева попрощалась с народом

"Забыла русский язык": Удравшая за границу Гузеева попрощалась с народом
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Лариса Гузеева показала, где находится.

С момента приостановки съемок программы "Давай поженимся" ее бессменных ведущих редко можно увидеть на телевидении. Зато у них появилось больше свободного времени, которое они проводят по-разному: Роза Сябитова занимается внучкой, а у Ларисы Гузеевой появилась возможность чаще бывать за границей.

К слову, из-за поездок брюнетки на чужбину в СМИ то и дело появляются слухи об ее эмиграции. В февраля пресса сообщала, что она находится в Израиле, а на прошлой неделе выяснилось, что звезда вместе с дочерью уехала в Словакию. Так или иначе, информация о переезде так и осталась на уровне сплетен, ведь теледива всегда возвращается на родину.

Вот и после нескольких дней, полных прогулок, она приехала из Словакии в Россию. В своем микроблоге Лариса Гузеева сообщила, что приступила к работе. Как выяснилось, звезда "Давай поженимся" записывала подкаст, приуроченный к 9 Мая. Артистка запечатлела себя в гримерке и, пока снимала видео, заметила очень любопытный факт.

"С тех пор, как у меня появилась Жужа (собака – Прим. Ред.), я забыла нормальный русский язык. Все время ломаю его", – отметила брюнетка, в речи которой было заметно сюсюканье.

Сказав все, что хотелось, артистка попрощалась с народом, произнеся добрые слова.

"Короче, отработали. И вам всем хорошего дня!" – обратилась к россиянам Лариса Гузеева.

25 апреля 2023, 14:00
Лариса Гузеева. Фото: Роман Денисов/Russian Look/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

Лариса Гузеева была одной из самых красивых актрис.
Актрису прославила главная роль в фильме "Жестокий романс".
Гузеева смело соглашалась на любые эксперименты со внешностью.
Однако неизменно выглядела великолепно.
Сейчас Ларисе 59 лет.
Актриса сильно изменилась, но артистизма не растеряла.
Лариса все так же готова к любым преображениям.
Гузеева настоящая дива на Первом канале.

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