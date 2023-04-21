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Пятница 21 апреля

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Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина

Бездетная затворница: как живет единственная дочь Георгия Вицина
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Наследница Георгия Вицина не пошла по стопам отца.

Народный артист СССР Георгий Вицин обрел огромную народную любовь, благодаря блестящим ролям в легендарных советских кинокартинах: "Джентльмены удачи", "Кавказская пленница", "Операция "Ы" и другие приключения Шурика", "Самогонщики", "Пес Барбос и необычный кросс" и других. Актер театра и кино мечтал, чтобы его единственна дочь пошла по его стопам, но судьба распорядилась иначе.

В 1949 году артист женился на костюмере Тамаре Мичуриной (племяннице академика Ивана Мичурина). В 1954 году у них родилась дочь Наталья. Актрисой она, конечно, не стала, однако имела непосредственное отношение к советскому кино. Наследница звезды написала плакаты к фильмам "Ирония судьбы, или С легким паром!" а также, "Неоконченная пьеса для механического пианино".

Позже она вышла замуж и перебралась в США. После развода Наталья Вицина вернулась на родину и вышла замуж второй раз. Вместе с супругом наследница легендарного актера живет в скромной студии в Москве. Детей у них нет.

Наталья Вицина ведет образ жизни затворницы – она ни с кем не общается. Однажды до нее дозвонилась поклонница звезды советского кино, однако, взяв трубку, женщина заявила, что в данной квартире дочь Георгия Вицина не живет.

21 апреля 2023, 08:00
Фото: Igor Gnevashev / Russian Look / www.globallookpress.com
LIFE✓ Надежный источник

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Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: Russian Look / www.globallookpress.com
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Фото: стоп-кадр ютуб-канала &quot;Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;

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