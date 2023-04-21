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Пятница 21 апреля

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Брак с мужем Поргиной, дочь от женатого Збруева и одиночество: что стало с актрисой Шаниной

Брак с мужем Поргиной, дочь от женатого Збруева и одиночество: что стало с актрисой Шаниной
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Личную жизнь артистки нельзя назвать счастливой

Сегодня имя Елены Шаниной знакомо каждому ценителю кино и театра. Она снялась во многих культовых картинах, полюбилась публике по роли Кончиты из спектакля "Юнона и Авось" и стала одной из ведущих артисток "Ленкома". Но несмотря на популярность и народную любовь, личная жизнь звезды не сложилась.

Творческий путь Елены Шаниной был насыщенным. Будущая артистка выросла в семье, не имеющей отношения к искусству, и с ранних лет мечтала стать балериной. Однако планы рухнули, когда у нее обнаружили порок сердца. К счастью, Елена не отчаялась и переключилась на актерское мастерство.

В 1974 году Шанина окончила ЛГИТМИК, а затем была приглашена на работу в театр "Ленком" и начала сниматься в кино. Вскоре актриса сыграла роль Эллочки-людоедки в фильме "Двенадцать стульев" и стала первой исполнительницей роли Кончиты в спектакле "Юнона и Авось", прославившись не только в СССР, но и за границей.

В любовных делах артистке повезло куда меньше, чем в карьере. В 70-е Елена Шанина связала себя узами брака с актером и бывшим супругом Людмилы Поргиной Михаилом Поляком. Пара была по-настоящему счастлива, но все изменилось, когда избранник звезды серьезно пристрастился к алкоголю. Шанина не смогла терпеть пьянства мужа и подала на развод.

После расставания с супругом актриса потеряла голову от женатого коллеги по сцене Александра Збруева. Артисты несколько лет крутили роман, а в 1992 году стали родителями дочки Татьяны. Несмотря на появление ребенка, Збруев не ушел из семьи. Но наследницу актер признал и всегда участвовал в ее жизни.

Елена Шанина признавалась, что Александр Збруев стал ее главной любовью. Тем не менее она смирилась с тем, что он не уйдет от жены, и сама приняла решение его отпустить. После расставания актриса осталась одинокой и не вышла замуж. К счастью, жизнь Елены Юрьевны по сей день скрашивает любимая работа и взрослая дочь. Татьяна пошла по стопам родителей и посвятила себя актерству.

21 апреля 2023, 12:20
Елена Шанина. Фото: Photoagency Interpress / Global Look Press / www.globallookpress.com
Kleo.ru✓ Надежный источник

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