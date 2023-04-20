"Поставить на карандаш": Тюльпанов вынес вердикт севшему в лужу Пригожину

Тюльпанов разочаровался в предателе Пригожине.

Скандал с опубликованным компроматом на Иосифа Пригожина продолжает набирать обороты. Все началось несколько недель назад, когда украинские СМИ опубликовали запись телефонного разговора мужа и продюсера певицы Валерии Иосифа Пригожина с бывшим членом Совета Федерации Фархадом Ахмедовым. В беседе Пригожин поносит Россию и ее действительность.

Политик Владислав Тюльпанов не смог пройти мимо вопиющего случая и в беседе с "Дни.ру" прокомментировал шокирующий разговор Пригожина с сенатором. По словам Тюльпанова, он хорошо знает Иосифа и за пару недель разговаривал с ним. При этом никаких проблем в беседе не было.

"Я, честно говоря, в шоке от того, что услышал, от всех его слов. Это, конечно, хочу, сказать, предательство в чистом виде. Что касается того, нужно наказывать или нет, ну, слушайте, за личный разговор у нас не предусмотрено наказание. Есть патриотизм показательный, есть патриотизм искренний. У нас показательным патриотизмом многие люди занимаются. Это неприемлемо, конечно. В данной ситуации я считаю, что прослушивать личные разговоры – это не плохо. Пускай они будут прослушены. И других надо поставить, как говорится, на карандаш. Всех слушать, просматривать. Не то, что какое-то наказание здесь нужно применить, ну как минимум такое общественное порицание должно быть", – отметил Владислав Тюльпанов.

Политик добавил, что лично крайне разочарован в Иосифе Пригожине, который лицемерно улыбается в лицо людям, а потом за спиной поливает их грязью.

"Это недостойно, отвратительно, мерзко. И многие артисты говорили, что Иосиф Пригожин у нас такой лицемерный человек. Двуличный. Я не мог понять, в чем именно. Сейчас понимаю, в чем. Ну и вот хочу сказать, что в этом весь Пригожин. Во всей своей красе", – заключил Тюльпанов.