"Меня родила какая-то собака": Гузеева раскрыла подробности болезненной ссоры с дочерью

Лариса Гузеева пережила страшную склоку со своей малюткой.



Стих пор как дети Ларисы Гузеевой разъехались из родового гнезда, телеведущая столкнулась с одиночеством. Однако перебороть его помогла собака Жужа.

В честь международного Дня смеха, которые прошел 1 апреля, Лариса Гузеева в своем блоге раскрыла подробности болезненной ссоры с дочерью, роль которой отныне выполняет мальтипу Жужа. Оказывается, какие-то злые люди рассказали малютке о том, что ее настоящей матерью было совсем не Лариса.

"Повесила фото своих биологических родителей и грустит", – подписала снимок Лариса Гузеева.



На фотографии в посте видны грустные глаза собачки, а на заднем плане на дверце шкафчика виднеются два снимка якобы родных родителей ее пушистой любимицы. Справившись с первыми приступами смеха, подписчики Ларисы поддержали ее шутку.

"Надо Жуже сестренку родить или братика", "Я поэтому к своему коту никого не подпускаю, чтобы не рассказали", "Брехня все это! Вы же с Жужей одно лицо!", "А она не задает тебе вопрос: "Что значит меня родила какая-то собака?!", – всласть поупражнялись в остроумии поклонники Ларисы Гузеевой.



