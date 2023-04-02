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Воскресенье 2 апреля

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"Меня родила какая-то собака": Гузеева раскрыла подробности болезненной ссоры с дочерью

"Меня родила какая-то собака": Гузеева раскрыла подробности болезненной ссоры с дочерью
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Лариса Гузеева пережила страшную склоку со своей малюткой.

Стих пор как дети Ларисы Гузеевой разъехались из родового гнезда, телеведущая столкнулась с одиночеством. Однако перебороть его помогла собака Жужа.

В честь международного Дня смеха, которые прошел 1 апреля, Лариса Гузеева в своем блоге раскрыла подробности болезненной ссоры с дочерью, роль которой отныне выполняет мальтипу Жужа. Оказывается, какие-то злые люди рассказали малютке о том, что ее настоящей матерью было совсем не Лариса.

"Повесила фото своих биологических родителей и грустит", – подписала снимок Лариса Гузеева.

На фотографии в посте видны грустные глаза собачки, а на заднем плане на дверце шкафчика виднеются два снимка якобы родных родителей ее пушистой любимицы. Справившись с первыми приступами смеха, подписчики Ларисы поддержали ее шутку.

"Надо Жуже сестренку родить или братика", "Я поэтому к своему коту никого не подпускаю, чтобы не рассказали", "Брехня все это! Вы же с Жужей одно лицо!", "А она не задает тебе вопрос: "Что значит меня родила какая-то собака?!", – всласть поупражнялись в остроумии поклонники Ларисы Гузеевой.


2 апреля 2023, 14:20
Лариса Гузеева. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Глюкоза. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Лариса Гузеева. Фото: Vladimir Myshkin/Russian Look/www.globallookpress.com
Наташа Королева. Фото: Evguenii Matveev/Russian Look/www.globallookpress.com

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