Рецепт вкусного и простого салата "Китайский цветок" от Надежды Кадышевой

Очень сытный салат на каждый день.

Рецепт салата от Надежды Кадышевой прост и не требует больших усилий. Его можно говорить на ужин, а можно предложить к праздничному столу. Все продукты доступные, а результат потрясающий.

Ингредиенты

Шампиньоны (или другие грибы) — 400 граммов.

Яйца (сырые) — 5 штук.

Лук — 1 головка.

Масло — 4 столовые ложки.

Майонез — несколько столовых ложек для заправки.

Соль, перец — по вкусу.

Из кухонной утвари Надежда Кадышева использует разделочную доску, нож, миску и сковороду.

Способ приготовления салата "Китайский цветок"

Лук нарезать полукольцами, отправить в сковороду и обжарить до приятного золотистого цвета.

Шампиньоны или другие грибы нарезать тонкими пластинками, отправить к луку. Дождаться, пока сойдет вода и грибы обжарятся. В среднем, Надежда Кадышева жарит грибы 15 минут.

Каждое из пяти яиц необходимо взбить и обжарить на сковороде в виде тонких омлетиков, почти как блины. Заранее в яичную смесь добавить специи. Яичный блинчик свернуть в трубочку, нарезать тонкой соломкой.

В миске соединить грибы с луком с блинчиками. Заправить майонезом и посолить, если вы, как и Надежда Кадышева, любите соленое.

Приятного аппетита!